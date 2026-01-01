Rapaz de 9 anos morre por disparo de caçadeira em festejos de Ano Novo em Setúbal

Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
FOTO: Miguel Pereira da Silva
Sociedade

Alegado disparo acidental de um familiar provocou ainda ferimentos graves num adolescente de 14 anos, no Bairro da Bela Vista
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Um menino de 9 anos morreu e um adolescente de 14 ficou ferido, na quarta-feira à tarde, na sequência de um alegado disparo acidental de caçadeira efetuado por um familiar num bairro de Setúbal, revelaram fontes policiais.

As mesmas fontes indicaram à agência Lusa que o acidente ocorreu, na quarta-feira à tarde, no Bairro da Bela Vista, em Setúbal.

Segundo fontes policiais, o acidente ocorreu quando os dois menores estariam “a brincar com uma caçadeira” e a arma alegadamente encravou.

“Um adulto, familiar das vítimas, terá tentado revolver” o eventual problema da arma “e terá efetuado um disparo que atingiu as crianças”, adiantou.

Contactada pela Lusa, fonte da Polícia Judiciária (PJ), que está a investigar o caso, adiantou que está a fazer diligências para identificar e localizar o suspeito do disparo.

Fonte da PSP acrescentou que cerca das 17:00 de quarta-feira recebeu a informação sobre dois menores que tinham dado entrada na Urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, com ferimentos de arma de fogo.

“Ambas as vítimas encontravam-se em estado crítico e reservado”, salientou, referindo que, entretanto, o menor de 14 anos foi transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, enquanto o de 9 anos acabou por morrer no hospital.

