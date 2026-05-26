Rajadas de vento podem ter atingido 100 quilómetros por hora na região Centro no sábado

As rajadas de vento registadas no sábado poderão ter atingido ou mesmo ultrapassado os 100 quilómetros por hora nalguns locais da região Centro, informou esta terça-feira, 26 de maio, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Segundo o IPMA, a estação meteorológica de Viseu registou uma rajada máxima de 87,5 quilómetros por hora entre as 08:30 e as 08:40 de sábado, “tendo as observações radar evidenciado a ocorrência de diversos fenómenos deste tipo” na região Centro.“Em alguns locais, os padrões observados sugerem que as rajadas poderão ter atingido ou mesmo ultrapassado os 100 quilómetros por hora”, sublinhou.Na região de Viseu, durante a madrugada e o início da manhã de sábado verificaram-se “episódios de vento muito forte associados a fenómenos do tipo downburst – correntes descendentes intensas geradas por células convectivas”.O vento forte provocou a queda de ramos, pernadas e árvores, que danificaram várias viaturas, disse à agência Lusa, nesse dia, o adjunto de Comando dos Bombeiros Sapadores, Rui Poceiro.Este responsável apontou também um telhado arrancado, danos em portões e em cabos elétricos.O IPMA explicou que, no fim de semana, as regiões Norte e Centro foram afetadas por “episódios de instabilidade atmosférica severa associados a uma depressão do tipo gota-fria, que originou fenómenos de trovoada, vento forte e queda de granizo de grande dimensão em vários locais”.No início de sábado, a depressão estava “centrada a oeste da região de Aveiro, promovendo o transporte de uma massa de ar instável em altitude sobre o Norte e Centro do país”.“Apesar da presença de ar seco nos níveis inferiores da atmosfera e da reduzida contribuição do aquecimento solar, a dinâmica da depressão e os efeitos da orografia favoreceram o desenvolvimento de linhas de convergência atmosférica com orientação sudoeste–nordeste”, acrescentou.No domingo, “mantiveram-se condições termodinâmicas favoráveis à instabilidade atmosférica, desta vez particularmente propícias à formação de granizo de grande dimensão, devido à forte energia disponível em altitude e à presença de condições atmosféricas favoráveis ao crescimento prolongado das pedras de gelo”.O IPMA referiu que, “em vários locais, sobretudo no noroeste do continente, foi observada a queda de granizo com dimensões pouco frequentes no território nacional, por vezes superiores a três centímetros de diâmetro, como observado em locais como Cabril (Arouca)”.A “atividade elétrica associada à convecção foi igualmente intensa, conforme evidenciado pela rede de deteção de descargas elétricas do IPMA”, tendo registado especial incidência entre as 16:00 e as 18:00 de domingo.