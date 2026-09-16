Rajadas de vento até 75 km/h colocam distritos de Lisboa e Faro sob aviso amarelo

Os distritos de Lisboa e Faro estão até às 21h00 desta quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA prevê rajadas até 75 quilómetros por hora (km).

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para esta quarta-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, vento forte no litoral oeste e terras altas e descida da temperatura da máxima no interior Norte e Centro e na região Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12º C (Guarda) e os 20º C (Faro) e as máximas entre os 23º C (Aveiro) e os 32º C (Évora).