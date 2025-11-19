Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Quinta da Baldaya. Investimento de 51,8 milhões em habitação cai do PRR

Segundo disse ao DN o IRHU, a edificação dos 266 apartamentos, na zona de Benfica, em Lisboa, só avança em 2026 e com financiamento do Banco Europeu do Investimento.
