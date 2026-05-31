Queixa contra juiz Carlos Alexandre por comentários nas redes sociais será analisada pelo Conselho Superior de Magistratura

O juiz desembargador Carlos Alexandre, atual presidente da Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS), é alvo de uma queixa que será analisada esta segunda-feira (1) pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), na sequência de comentários publicados nas redes sociais que poderão configurar uma violação dos deveres de reserva e imparcialidade a que continua sujeito enquanto magistrado.Segundo uma reportagem da SIC, os comentários foram feitos em nome próprio, sobretudo em reação a notícias partilhadas no Facebook, e incluem referências a processos judiciais, figuras políticas e instituições públicas.Entre as publicações destacadas está uma crítica ao facto de o Ministério Público ter pedido pena suspensa para o banqueiro Ricardo Salgado devido ao diagnóstico de Alzheimer. Carlos Alexandre escreveu: “Vai haver uma epidemia de Alzheimer. Abre-se outra caixa de Pandora. Uma epidemia de Alzheimer a caminho?”. Recorde-se que foi ele o juiz que ordenou a prisão preventiva do antigo banqueiro há mais de uma década.Sobre a Operação Influencer, processo em que o ex-primeiro-ministro António Costa continua a ser investigado mas ao qual se queixa de não ter acesso, Carlos Alexandre comentou: “Tem bons amigos há muitos anos para o informar”.A SIC refere ainda publicações relacionadas com a Operação Marquês, processo em que teve intervenção, manifestações de apoio à criação de um novo partido de direita e elogios ao nome indicado pelo Chega para o Tribunal Constitucional, Luís Brites Lameiras, que classificou como uma “excelente escolha”.Também o Presidente da República, António José Seguro, foi alvo de um comentário irónico sobre a decisão de continuar a residir nas Caldas da Rainha e não no Palácio de Belém. “Em Cascais era mais perto. Na Oura, na Coelha, em Monte Gordo. Enfim, isto com 3.500.000 votos em 11 milhões de eleitores”, escreveu o juiz.Questionada sobre a polémica, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, desvalorizou o caso, destacando “o trabalho de enorme mérito” desenvolvido por Carlos Alexandre na liderança da Comissão de Combate à Fraude no SNS. “Não me preocupa, porque o trabalho que o gestor-embargador Carlos Alexandre tem feito à frente desta unidade de combate à fraude é um trabalho de enorme mérito e com, enfim, de forma muito discreta e silenciosa, resultados que neste momento já posso considerar importantes”, referiu Ana Paula Martins, em declarações recolhidas pela RTP.O plenário do Conselho Superio de Magistratura reúne-se esta segunda-feira, 1 de junho, para decidir se existem fundamentos para a abertura de um processo disciplinar.