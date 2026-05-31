Juiz Carlos Alexandre
Juiz Carlos Alexandre FOTO: Paulo Jorge Magalhaes / Global Imagens
Sociedade

Queixa contra juiz Carlos Alexandre por comentários nas redes sociais será analisada pelo Conselho Superior de Magistratura

Em causa estão comentários publicados pelo juiz desembargador nas redes sociais sobre processos judiciais e figuras políticas, desde a Operação Marquês a António Costa e até a opção do atual Presidente da República em continuar a viver nas Caldas da Rainha.
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O juiz desembargador Carlos Alexandre, atual presidente da Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS), é alvo de uma queixa que será analisada esta segunda-feira (1) pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), na sequência de comentários publicados nas redes sociais que poderão configurar uma violação dos deveres de reserva e imparcialidade a que continua sujeito enquanto magistrado.

Segundo uma reportagem da SIC, os comentários foram feitos em nome próprio, sobretudo em reação a notícias partilhadas no Facebook, e incluem referências a processos judiciais, figuras políticas e instituições públicas.

Entre as publicações destacadas está uma crítica ao facto de o Ministério Público ter pedido pena suspensa para o banqueiro Ricardo Salgado devido ao diagnóstico de Alzheimer. Carlos Alexandre escreveu: “Vai haver uma epidemia de Alzheimer. Abre-se outra caixa de Pandora. Uma epidemia de Alzheimer a caminho?”. Recorde-se que foi ele o juiz que ordenou a prisão preventiva do antigo banqueiro há mais de uma década.

Sobre a Operação Influencer, processo em que o ex-primeiro-ministro António Costa continua a ser investigado mas ao qual se queixa de não ter acesso, Carlos Alexandre comentou: “Tem bons amigos há muitos anos para o informar”.

A SIC refere ainda publicações relacionadas com a Operação Marquês, processo em que teve intervenção, manifestações de apoio à criação de um novo partido de direita e elogios ao nome indicado pelo Chega para o Tribunal Constitucional, Luís Brites Lameiras, que classificou como uma “excelente escolha”.

Também o Presidente da República, António José Seguro, foi alvo de um comentário irónico sobre a decisão de continuar a residir nas Caldas da Rainha e não no Palácio de Belém. “Em Cascais era mais perto. Na Oura, na Coelha, em Monte Gordo. Enfim, isto com 3.500.000 votos em 11 milhões de eleitores”, escreveu o juiz.

Questionada sobre a polémica, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, desvalorizou o caso, destacando “o trabalho de enorme mérito” desenvolvido por Carlos Alexandre na liderança da Comissão de Combate à Fraude no SNS. “Não me preocupa, porque o trabalho que o gestor-embargador Carlos Alexandre tem feito à frente desta unidade de combate à fraude é um trabalho de enorme mérito e com, enfim, de forma muito discreta e silenciosa, resultados que neste momento já posso considerar importantes”, referiu Ana Paula Martins, em declarações recolhidas pela RTP.

O plenário do Conselho Superio de Magistratura reúne-se esta segunda-feira, 1 de junho, para decidir se existem fundamentos para a abertura de um processo disciplinar.

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