Quatro distritos sob aviso amarelo devido ao calor
Foto: Reinaldo Rodrigues
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Quatro distritos sob aviso amarelo devido ao calor

A persistência de temperaturas máximas altas leva o IPMA a emitir o aviso. Bragança é o distrito com temperatura máxima mais alta, nos 38ºC.
DN/Lusa
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O aviso amarelo, devido ao calor, permanece hoje em vigor em quatro distritos de Portugal continental, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima estará em vigor nos distritos de Bragança e Vila Real, no norte do país, e de Guarda e Castelo Branco, no centro do país, até às 18:00 de hoje.

Ainda devido ao tempo quente, está em vigor até às 18:00 de hoje o aviso amarelo para as costas Norte e Sul da Madeira e na ilha de Porto Santo.

Um aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, indica uma situação de risco para certas atividades que dependem do estado do tempo, exigindo que fique atento à evolução das condições meteorológicas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral oeste até meio da manhã e uma pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 25 graus Celsius em Porto e Aveiro e os 38 graus em Bragança.

Para o arquipélago da Madeira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, com aguaceiros em geral fracos, mais prováveis na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, e uma pequena descida da temperatura máxima.

No Funchal as temperaturas máximas rondam os 29 graus e no Porto Santo os 28.

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