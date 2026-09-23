Quatro detidos por crimes de rapto, tráfico e agressão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro suspeitos de crimes de rapto e tráfico de estupefacientes numa operação realizada na área metropolitana de Lisboa e na região do Alto Minho, anunciou esta quarta-feira, 23 de setembro, a PJ.

Os quatro detidos na operação "Rodízio", levada a cabo na terça-feira, 22, através da Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ, são também suspeitos dos crimes de ofensas à integridade física qualificada e coação agravada.

Na operação - em que foram cumpridos 10 mandados de busca domiciliária, um mandado de busca não domiciliária e quatro mandados de detenção fora de flagrante delito - foi ainda detido um quinto suspeito por se encontrar em situação de permanência irregular em Portugal.

"Os factos remontam a dezembro de 2024, quando o mandante do rapto (que se dedicava ao tráfico de estupefacientes), suspeitando de um roubo na sua residência, mandou uma 'equipa' raptar o eventual suspeito desse crime, tendo sido exercida extrema violência sobre a vítima", adiantou a PJ em comunicado.

O comunicado refere ainda que, "no âmbito da operação, foram também apreendidos diversos elementos que demonstram que os suspeitos se dedicavam, de forma reiterada e como única forma de vida, à prática de atividades criminosas, como armas, artigos usados para acondicionamento de produto estupefaciente, falsos crachás de polícia, coletes balísticos e demais prova material que corrobora os indícios criminais".

"Os detidos, todos homens com idades compreendidas entre os 25 e os 55 anos, serão presentes hoje à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação", adianta a informação divulgada pela PJ.

A PJ refere ainda que a investigação prossegue, dirigida pelo DIAP de Oeiras.