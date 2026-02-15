Quatro detidos em Campo de Ourique por tráfico de estupefaciente

A PSP deteve, na quinta-feira, 12 de fevereiro, no bairro da Quinta do oureiro, em Campo de Ourique, Lisboa, quatro pessoas por suspeitas de da prática do crime de tráfico de estupefaciente.A detenção dos três homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 23 e os 55 anos aconteceu em flagrante delito no seguimento de diligências efetuadas nos dias anteriores, segundo um comunicado divulgado este domingo, 15. "Tratava-se de um grupo de pessoas que atuava de forma concertada, vendendo droga junto do consumidor final", acrescenta a PSP."A Polícia Segurança Pública, em resposta aos anseios da população residente no Bairro Quinta do Loureiro, que diariamente se vê confrontada com o tráfico de estupefacientes, tem vindo a desencadear diversas operações neste Bairro, visando o combate ao tráfico de estupefacientes, principalmente na vertente de venda direta ao consumidor deste tipo de produtos", diz a nota da PSP. Da operação policial em causa, que contou com a presença de várias valências desta força policial, foram ainda apreedidas várias tipologias de droga, nomeadamente 62 doses individuais de haxixe, 722 doses individuais de cocaína, 1351 doses individuais de heroína e também 3300 euros em numerário. Após serem presentes a primeiro interrogatório judicial, foi aplicada a medida mais gravosa (prisão preventiva) a um dos suspeitos e apresentações semanais para os restantes três.