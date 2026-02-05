Dispositivo da PSP reforçou o policiamento, em Leiria.
Dispositivo da PSP reforçou o policiamento, em Leiria. Reinaldo Rodrigues
Sociedade

PSP tem agentes à paisana entre os 400 elementos no terreno em Leiria

Força de Segurança deslocou, desde a semana passada, vários elementos das suas valências para garantir a vigilância no distrito mais afetado pela tempestade Kristin. Garante que desde 27 de janeiro houve “redução global da criminalidade e dos acidentes rodoviários”.
Publicado a
Loading content, please wait...
PSP
Mau Tempo
Leiria
Prevenção
criminalidade
edição impressa
catástrofe
Depressão Kirstin
Diário de Notícias
www.dn.pt