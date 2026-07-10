PSP relança operação "Armas em Segurança" para promover entrega voluntária e regularização de armas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) promove este verão uma campanha de entrega voluntária de armas de fogo e de regularização da sua situação legal. A operação, intitulada "Armas em Segurança – Tour de Verão 2026", decorre entre 14 de julho e 28 de agosto, em todo o território nacional.Segundo a PSP, a iniciativa pretende "aproximar os serviços de armas e explosivos da PSP dos cidadãos, promovendo a regularização da situação legal das armas de fogo". Outro dos objetivos passa pela prevenção, através da "adoção de comportamentos responsáveis na sua detenção, guarda, transporte e utilização".Esta é a terceira edição da campanha. Durante a operação, a PSP incentiva a entrega voluntária de armas de fogo sempre que tal se justifique. Em 2025, a iniciativa resultou na entrega de 187 armas de fogo, a maioria associadas à prática da caça, bem como de 2.730 munições e cartuchos.Entre 2024 e 2025, a PSP reforçou significativamente a operação. O número de polícias envolvidos quase triplicou, passando de 117 para 343, um aumento de 193,2%. O número de ações realizadas subiu de 97 para 128 (32%), enquanto o total de armas entregues aumentou de 174 para 187, uma subida de 7,5%.A operação é desenvolvida através das Unidades Móveis de Atendimento (UMA), em articulação com autarquias, juntas de freguesia e outras entidades locais. Consulte abaixo o calendário da operação.14/07/2026 – Penela (Coimbra) – Junto da Câmara Municipal de Penela15/07/2026 – Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda) – A comunicar oportunamente16/07/2026 – Faro (Faro) – Aeroporto Gago Coutinho23/07/2026 – Faro (Faro) – Aeroporto Gago Coutinho23/07/2026 – Arruda dos Vinhos (Lisboa) – A comunicar oportunamente24/07/2026 – Aguiar da Beira (Guarda) – A comunicar oportunamente27/07/2026 – Pegões (Setúbal) – A comunicar oportunamente28/07/2026 – Fornos de Algodres (Guarda) – A comunicar oportunamente29/07/2026 – Sines (Setúbal) – A comunicar oportunamente30/07/2026 – Mafra (Lisboa) – A comunicar oportunamente03/08/2026 – Posto de Fronteira/CCPA Vilar Formoso (Guarda) – Posto de Fronteira/CCPA Vilar Formoso04/08/2026 – São Teotónio (Beja) – A comunicar oportunamente04/08/2026 – Azambuja (Lisboa) – A comunicar oportunamente04/08/2026 – Coruche (Santarém) – A comunicar oportunamente06/08/2026 – Benavente (Santarém) – A comunicar oportunamente07/08/2026 – Grândola (Setúbal) – A comunicar oportunamente12/08/2026 – Mogadouro (Bragança) – A comunicar oportunamente13/08/2026 – Seia (Guarda) – A comunicar oportunamente14/08/2026 – Sesimbra (Setúbal) – A comunicar oportunamente18/08/2026 – Alcobaça (Leiria) – Esquadra da PSP19/08/2026 – Miranda do Douro (Bragança) – A comunicar oportunamente20/08/2026 – Pombal (Leiria) – Esquadra da PSP21/08/2026 – Alcácer do Sal (Setúbal) – A comunicar oportunamente25/08/2026 – Odemira (Beja) – A comunicar oportunamente28/08/2026 – Almodôvar (Beja) – A comunicar oportunamente amanda.lima@dn.pt.PSP apreende mais de 19 mil armas nos últimos seis anos.Licenças de armas de fogo para defesa pessoal caíram 95% em dez anos