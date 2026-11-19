A PSP negou esta quinta-feira, 19 de novembro, que “tenha existido uma utilização generalizada ou indiscriminada” do bastão policial sobre os manifestantes da acampada de Lisboa, considerando que foram respeitados “os princípios da legalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade”.

“Quanto à utilização do bastão policial, a PSP não reconhece que tenha existido uma utilização generalizada ou indiscriminada deste meio coercivo. A PSP considera que a utilização deste meio foi circunscrita às circunstâncias que a justificaram, respeitando os princípios da legalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade”, refere a PSP em reação ao relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção da Provedoria de Justiça sobre a atuação da polícia na manifestação e acampada pela habitação em Lisboa nos dias 31 de outubro e 01 de novembro.

No comunicado, a PSP salienta também que, durante a operação, verificaram-se situações de resistência por parte de alguns dos manifestantes, “incluindo o arremesso de diversos objetos contra os polícias, designadamente garrafas de vidro, artigos de pirotecnia e tinta”.

“Estes comportamentos, nomeadamente o arremesso de artigos de pirotecnia, tiveram início logo após o começo da deslocação dos polícias do Corpo de Intervenção, portanto, antes de qualquer contacto físico por parte da PSP com os intervenientes. Estas ações representaram um risco acrescido para a integridade física dos polícias e dos restantes cidadãos presentes no local”, precisa aquela polícia.