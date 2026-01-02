Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
PSP investiga disparos com armas proibidas na noite de passagem de ano num bairro em Lisboa
A PSP “está a analisar, avaliar e investigar” o vídeo publicado nas redes sociais para que sejam identificados “o mais depressa possível” os homens que estão a fazer os disparos.
A PSP está a investigar os disparos com armas de fogo proibidas num bairro dos Olivais, em Lisboa, alegadamente durante a noite da passagem de ano, disse à Lusa fonte daquela polícia.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra quatro homens a fazerem disparos para o ar no Bairro Alfredo Bensaúde, na freguesia dos Olivais, em Lisboa, alegadamente na noite de passagem de ano, sendo visível o uso de armas automáticas e semiautomáticas, cuja posse é proibida a pessoas que não pertençam às forças policiais.

Segundo a fonte, a PSP “está a analisar, avaliar e investigar” o vídeo para que sejam identificados “o mais depressa possível” os homens que estão a fazer os disparos.

As autoridades não têm registo de qualquer denúncia ou queixa relacionada com disparos de arma de fogo naquela zona na noite da passagem de ano, mas tomou conhecimento do vídeo que circula nas redes e está a investigar.

O vídeo foi, aliás, partilhado pelo líder do Chega e candidato presidencial André Ventura.

