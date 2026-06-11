Parte do material apreendido.
Parte do material apreendido.Foto: PSP
Sociedade

PSP interceta carga ilegal de prata avaliada em 700 mil euros no Aeroporto de Lisboa

Polícias apreenderam 389.058 gramas de prata, com um valor estimado de cerca de 700 mil euros.
Amanda Lima
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A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu uma carga de prata transportada ilegalmente esta semana, em Lisboa. Em comunicado divulgado esta quinta-feira, 11 de junho, a força de segurança detalha que o veículo que transportava o material se encontrava junto às instalações de carga do Aeroporto Humberto Delgado.

Segundo a PSP, o transporte destes metais preciosos tinha como destino um Estado-Membro da União Europeia. Foram apreendidos 389.058 gramas de prata, com um valor estimado em cerca de 700 mil euros e dois veículos ligeiros de mercadorias utilizados no transporte.

No decurso da fiscalização, a PSP apurou que a empresa transportadora efetuava o serviço sem ser titular do alvará legalmente exigido para o exercício da atividade. Além disso, o transporte não estava a ser realizado por uma entidade legalmente habilitada para o efeito.

Os agentes verificaram igualmente a inexistência de documentação imediatamente disponível que permitisse comprovar a origem dos metais preciosos transportados. Juntamente com o material encontravam-se "sacos e lacres pertencentes a empresas de segurança privada devidamente licenciadas para o acondicionamento e transporte de valores".

Duas carrinhas foram apreendidas
Duas carrinhas foram apreendidasFoto: PSP

Os suspeitos foram constituídos arguidos, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR). Foram ainda notificados para comparecer perante a autoridade judiciária competente. Os factos foram comunicados ao Ministério Público (MP) e à Polícia Judiciária (PJ).

Esta ação decorreu na sequência de "diversas denúncias recebidas e de diligências de averiguação". A operação contou com a colaboração da Divisão de Trânsito do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Transporte de valores

No mesmo comunicado, a PSP chama a atenção para o facto de esta atividade ser regulada. "A PSP relembra que o transporte de valores constitui uma atividade especialmente regulada, apenas podendo ser exercida por entidades devidamente habilitadas e licenciadas."

As entidades que pretendam contratar este tipo de serviço deverão verificar previamente se os operadores se encontram legalmente autorizados. A consulta da informação disponibilizada pela PSP pode ser efetuada neste link.

amanda.lima@dn.pt

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