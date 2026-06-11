PSP interceta carga ilegal de prata avaliada em 700 mil euros no Aeroporto de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu uma carga de prata transportada ilegalmente esta semana, em Lisboa. Em comunicado divulgado esta quinta-feira, 11 de junho, a força de segurança detalha que o veículo que transportava o material se encontrava junto às instalações de carga do Aeroporto Humberto Delgado.Segundo a PSP, o transporte destes metais preciosos tinha como destino um Estado-Membro da União Europeia. Foram apreendidos 389.058 gramas de prata, com um valor estimado em cerca de 700 mil euros e dois veículos ligeiros de mercadorias utilizados no transporte.No decurso da fiscalização, a PSP apurou que a empresa transportadora efetuava o serviço sem ser titular do alvará legalmente exigido para o exercício da atividade. Além disso, o transporte não estava a ser realizado por uma entidade legalmente habilitada para o efeito.Os agentes verificaram igualmente a inexistência de documentação imediatamente disponível que permitisse comprovar a origem dos metais preciosos transportados. Juntamente com o material encontravam-se "sacos e lacres pertencentes a empresas de segurança privada devidamente licenciadas para o acondicionamento e transporte de valores".. Os suspeitos foram constituídos arguidos, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR). Foram ainda notificados para comparecer perante a autoridade judiciária competente. Os factos foram comunicados ao Ministério Público (MP) e à Polícia Judiciária (PJ).Esta ação decorreu na sequência de "diversas denúncias recebidas e de diligências de averiguação". A operação contou com a colaboração da Divisão de Trânsito do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.Transporte de valoresNo mesmo comunicado, a PSP chama a atenção para o facto de esta atividade ser regulada. "A PSP relembra que o transporte de valores constitui uma atividade especialmente regulada, apenas podendo ser exercida por entidades devidamente habilitadas e licenciadas."As entidades que pretendam contratar este tipo de serviço deverão verificar previamente se os operadores se encontram legalmente autorizados. A consulta da informação disponibilizada pela PSP pode ser efetuada neste link.amanda.lima@dn.pt.PSP deteve no aeroporto de Lisboa homem que transportava mais de dois quilos de droga nas pernas.Infrações detetadas a veículos de transporte de mercadorias perigosas sobem 60% em dois anos