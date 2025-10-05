Infrações detetadas a veículos de transporte de mercadorias perigosas sobem 60% em dois anos

Em dois anos, o número de infrações no setor do transporte de mercadorias perigosas aumentou 60%. Os dados são da Polícia de Segurança Pública (PSP) e dizem respeito aos anos de 2022 e 2024. Em comunicado divulgado este domingo, 05 de outubro, a PSP destaca que a atuação desta força de segurança neste domínio permitiu identificar "diversas infrações".A partir desta segunda-feira, 06 de outubro, a PSP dará início a uma operação focada neste tipo de transporte. A "Euro Control Route" será uma iniciativa "especificamente direcionada para a prevenção, sensibilização e fiscalização intensiva de veículos de transporte de mercadorias perigosas, sem prejuízo da fiscalização dos demais utilizadores das estradas nacionais", detalha a PSP.Os agentes darão "especial atenção às condições técnicas dos veículos, fator determinante para a salvaguarda da segurança de todos os utentes da via pública". Mas também, "sem prejuízo da fiscalização de outras infrações, nomeadamente excesso ou mau acondicionamento da carga".Os objetivos da "Euro Control Route" são prevenir e dissuadir comportamentos de risco, reduzir a sinistralidade rodoviária e combater o sentimento de impunidade. Por fim, "garantir e reforçar a segurança rodoviária de todos os utilizadores da via".Estas ações, em todo o território nacional, decorrerão até 12 de outubro. A operação integra o compromisso europeu e nacional de reforço da segurança rodoviária..Promulgado diploma que altera legislação do transporte de mercadorias perigosas.PSP deteve uma pessoa e identificou outras 25 em operação na baixa de Lisboa