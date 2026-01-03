PSP identifica cerca de 30 pessoas após disparos com armas proibidas em Lisboa

A PSP identificou cerca de três dezenas de pessoas numa operação de fiscalização no Bairro Alfredo Bensaúde, em Lisboa, onde terão sido feitos disparos com armas de fogo proibidas na noite da passagem de ano, disse este sábado, 3 de janeiro, fonte policial.Uma fonte da PSP adiantou à agência Lusa que “a operação de fiscalização e patrulhamento mais intensivo” decorreu entre as 22:00 de sexta-feira e as 02:00 deste sábado e contou a presença de Equipas de Intervenção Rápida e meios da Divisão de Trânsito do Comando Metropolitano de Lisboa.Segundo a mesma fonte, não foram registados incidentes durante a operação, nem foram efetuadas detenções.A operação surge depois da publicação de um vídeo nas redes sociais que mostra quatro homens a fazerem disparos para o ar no Bairro Alfredo Bensaúde, na freguesia dos Olivais, alegadamente na noite de passagem de ano, sendo visível o uso de armas automáticas e semiautomáticas, cuja posse é proibida a pessoas que não pertençam às forças policiais.Um vídeo partilhado inclusivamente pelo líder do Chega, André Ventura.. Na sexta-feira uma fonte da polícia disse à Lusa que a PSP estava "a analisar, avaliar e investigar” o vídeo, para que sejam identificados “o mais depressa possível” os homens que estão a fazer os disparos..PSP investiga disparos com armas proibidas na noite de passagem de ano num bairro em Lisboa. As autoridades não tinham registo de qualquer denúncia ou queixa relacionada com disparos de arma de fogo naquela zona na noite da passagem de ano, mas tomaram conhecimento do vídeo que circula nas redes e estavam a investigar.Este sábado, uma fonte da polícia adiantou que a investigação continua na Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.Assegurou ainda que “a PSP continuará a realizar outras ações em diversas zonas da área metropolitana de Lisboa, para prevenir a criminalidade e detetar suspeitos de prática de crimes diversos”..Detido suspeito de ter matado criança de 9 anos e ferido outra de 14 em Setúbal