PSP efetua buscas por turista polaco desaparecido nas serras da Madeira desde segunda-feira

A brigada de busca, salvamento e resgate em montanha da Polícia de Segurança Pública (PSP) encontra-se a efetuar buscas por um turista polaco, de 31 anos, desaparecido na ilha da Madeira desde segunda-feira, numa área da Levada dos Tornos.Fonte do Comando Regional da Madeira da PSP, citada pela Lusa, referiu esta terça-feira, 4 de novembro, que as buscas estão a ser realizadas "na última área de triangulação celular do telemóvel do desaparecido, nomeadamente na Levada dos Tornos".A Levada dos Tornos é a mais extensa da região autónoma, com mais de 100 quilómetros, e atravessa vários concelhos.As buscas estão a ser realizadas em colaboração com o Serviço Regional de Proteção Civil, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, a Polícia Florestal e a Guarda Nacional Republicana."De momento, não existem mais dados a acrescentar", conclui a polícia.