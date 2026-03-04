PSP e PJ realizam operação de prevenção criminal na Cova da Moura

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e a Polícia Judiciária (PJ) estão a realizar na manhã desta quarta-feira, 4 de março,uma operação especial de prevenção criminal no bairro da Cova da Moura, no concelho da Amadora, no distrito de Lisboa.Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, adianta que a operação conjunta decorre no âmbito de uma Operação Especial de Prevenção Criminal promovida junto do Ministério Público e no âmbito de investigações em curso relacionadas com as recentes ocorrências criminais registadas no concelho da Amadora.Em causa estão “crimes de homicídio nas formas tentada e consumada, ofensas à integridade física e outras ocorrências envolvendo a utilização de armas de fogo, grande parte das quais verificadas naquela zona de especial criticidade e nas suas imediações”, segundo a nota.A operação visa o cumprimento de mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias, bem como a recolha de prova e a identificação de pessoas direta ou indiretamente associadas aos factos sob investigação.De acordo com a nota, a operação tem por objetivo a prevenção de novos episódios de violência armada, a interrupção de dinâmicas criminais associadas a conflitos entre grupos e o reforço do sentimento de segurança da população residente.Esta operação conta também com a colaboração da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente com o apoio das Subunidades Operacionais Grupo de Operações Especiais e Corpo de Intervenção..Um morto e um menor ferido em rixa na Cova da Moura.Jovem de 24 anos atingido a tiro na Cova da Moura