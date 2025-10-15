Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jovem de 24 anos atingido a tiro na Cova da Moura
FOTO: Paulo Spranger
Jovem de 24 anos atingido a tiro na Cova da Moura

A vítima foi atingida na zona do tórax e transportada em estado grave para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi submetida a uma cirurgia de urgência.
David Pereira
Um jovem de 24 anos foi atingido a tiro durante a madrugada desta quinta-feira (15 de outubro) no bairro da Cova da Moura, no concelho da Amadora.

Segundo o Correio da Manhã, a vítima foi baleada na zona do tórax e transportada em estado grave para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi submetida a uma cirurgia de urgência.

O alerta foi dado pelas 02h45.

Quando a PSP chegou ao local, o(s) suspeito(s) já tinham fugido, não tendo sido também encontrada qualquer testemunha, apenas vários invólucros de bala espalhados pelo chão, pelo que se admite que tenham sido efetuados vários disparos.

Desconhece-se igualmente, para já, as motivações do crime.

Ministério Público e Polícia Judiciária já estão a par da ocorrência.

