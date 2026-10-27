Ao mesmo tempo, a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) aposta no retorno voluntário. Foto: Leonardo Negrão

Sociedade

PSP conta afastar "muito mais de 1000" imigrantes até ao final deste ano

Segundo a PSP, o número "representará um dos anos, se não o ano com mais afastamentos do território nacional alguma vez realizados".