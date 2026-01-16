PSP ajuda adepto a recuperar aliança perdida no jogo da final da Taça da Liga

"Caso encerrado: a aliança voltou ao dedo certo!". É assim que a PSP de Leiria anuncia que a aliança encontrada nas bancadas do estádio daquela cidade no sábado, 10 de janeiro, regressou às mãos do proprietário.A PSP de Leira tinha lançado, nas redes sociais, o alerta de que encontrara uma aliança após o jogo final da Taça da Liga, entre o Vitória SC e o SC. Braga, e que estava a tentar "reunir o símbolo com o seu dono (e, muito provavelmente, evitar uma conversa difícil lá em casa)"."Se perdeu uma aliança durante o jogo, ou se conhece alguém que anda estranhamente silencioso desde esse dia… diga-lhe para nos contactar", escreveu o Comando Distrital de Leiria nas redes sociais. "Perdeu-se uma aliança… mas não a esperança!", dizia.. Não foi, de facto, preciso muito tempo para o caso ser encerrado. "Em menos de 24 horas, o legítimo dono foi identificado e a aliança devidamente entregue. Missão cumprida!", anunciou o comando Distrital de leiria da PSP."A onda de partilhas, comentários e mensagens revelou um enorme espírito de solidariedade, onde milhares de pessoas se uniram com um único objetivo: ajudar alguém a recuperar um símbolo de amor e compromisso", acrescentou referindo-se às centenas de partilhas da publicação. .O proprietário chama-se Manuel Fernandes e é um emigrante na Suíça. Segundo revelou à CMTV, veio a Portugal e aproveitou para ir ao futebol, mesmo não sendo adepto de nenhum dos clubes que disptaram a final da Taça da Liga e que culminou com a vitória do Vitória SC."Nunca pensei que iria encontrar a aliança", confessou, admitindo ainda que ponderou mentir à mulher quando regressasse à Suíça e dizer-lhe que se esquecera da aliança em casa em Portugal. No entanto, quando, no decorrer de uma videochamada, ela percebeu que lhe faltava o anel, ele acabou por confessar-lhe que a tinha perdido.