Sociedade

PSD convoca conferência de imprensa sobre habitação. Partidos cobram soluções

Foram detidas 55 pessoas na capital, que encontram-se em esquadras da cidade à espera de apresentação em tribunal.
Já não há manifestantes no Rossio.
Já não há manifestantes no Rossio.Foto: Tiago Petinga / Lusa

PSD fala sobre o tema às 13:30

O PSD convocou uma conferência de imprensa às 13:30 para falar sobre o tema da habitação. Quem vai falar aos jornalistas é o vice-presidente do partido, Alexandre Poço.

IL vai convidar líderes de todos os partidos para reunião em busca de consensos

A presidente da IL anunciou hoje que vai convidar os líderes de todos os partidos com assento parlamentar para uma “conversa aberta e franca” conjunta destinada a encontrar consensos que permitam responder à crise da habitação.

“Nós vamos convidar os líderes partidários dos vários partidos com assento parlamentar a sentarem-se à mesa connosco, para podermos ter uma conversa aberta, franca, com propostas, e tentarmos chegar a consensos”, anunciou Mariana Leitão, em declarações aos jornalistas após uma reunião com a Confederação Empresarial de Portugal (CIP).

Lusa

PJ realiza perícias no Rossio

O diretor nacional da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, confirma que a PJ está a realizar perícias no Rossio e que está disposta a colaborar no que for preciso no caso da retirada dos manifestantes da praça.

Carneiro espera que Montenegro deixe cair nova lei das rendas

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, disse hoje esperar que o primeiro-ministro deixe cair a nova lei das rendas, que considera injusta, defendendo uma garantia pública para proteger jovens, famílias de classe média e idosos.

“É muito importante que até ao fim desta semana possamos ouvir uma palavra do primeiro-ministro sobre a sua disponibilidade para deixar cair a lei das rendas”, afirmou José Luís Carneiro aos jornalistas, à margem de uma visita a obras de habitação a custos controlados e de habitação social em Lagos, no Algarve.

Lusa

Movimento convoca nova concentração para as 19:00 na Praça D.João I no Porto

O movimento que promoveu a acampada no Porto pelo direito à habitação marcou uma nova concentração para as 19:00, na Praça D. João I, após terem sido hoje de madrugada obrigados pela polícia a retirar as tendas daquele espaço.

A concentração está a ser anunciada numa publicação numa das páginas da rede social Instagram do movimento, que explica que a reunião marcada para o final desta tarde é “no seguimento da intervenção policial no Porto e da violência policial em Lisboa”.

Lusa

Resistência foi "pacífica", defendem

"A resistência à carga policial, por parte de quem pernoitava pelo direito à habitação, foi feita de forma absolutamente pacífica, sem registo de qualquer provocação por parte dos que pernoitavam, que, para que não restassem dúvidas, gritaram repetidamente à polícia “pacíficos”, enquanto eram reprimidos", defendem os manifestantes.

Mais criticam que a PSP levou pertences pessoais do grupo. "Além das tendas e dos pertences individuais, também a comida que durante os últimos dias tinha sido doada por pessoas solidárias com o movimento foi apreendida pelas forças de segurança, assim como materiais que foram sendo disponibilizados solidariamente por vários cidadãos", afirmam.

Acampada Lisboa afirma que "detenções foram feitas de forma arbitrária"

Em comunicado de imprensa, a Acampada Lisboa afirma que as detenções, ocorridas quando os manifestantes dormiam, "foram feitas de forma arbitrária" pela PSP. "Os números exatos ainda estão por confirmar, mas tudo indica que o número de detidos se situa entre 30 e 50 pessoas. Estas detenções foram feitas de forma arbitrária, visto que nenhum dos civis presentes fez qualquer tipo de provocação à polícia, e, apesar da resistência pacífica, os detidos foram algemados", lê-se no documento.

No mesmo comunicado, dão a sua versão sobre como tudo aconteceu. E"m menos de 15 minutos, e, ao contrário do que aconteceu simultaneamente no Porto, não dando sequer tempo aos presentes para recolherem os seus pertences, a polícia começou a reprimir aqueles que têm lutado por esta causa tão justa, empurrando violentamente as pessoas que lá estavam reivindicando os seus direitos e formavam um cordão humano, fazendo-os cair por cima das tendas e detendo arbitrariamente dezenas de pessoas que se encontravam no local", detalham.

Normalidade democrática foi reposta no Porto, diz Pedro Duarte

O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, afirmou hoje que “a normalidade democrática” foi reposta na cidade após a retirada dos manifestantes da Praça D. João I, no Porto, depois de um ultimato da PSP para a sua desmobilização.

“Sim, a informação que tenho é que de facto decorreu tudo dentro de uma normalidade que deve ser saudada e, portanto, eu enalteço esse facto, julgo que a normalidade democrática, digamos assim, está reposta na cidade do Porto”, disse o autarca aos jornalistas, à porta da Câmara Municipal.

Pedro Duarte (PSD/CDS-PP/IL) disse também que “o direito à manifestação mantém-se intacto, como sempre esteve”, e salientou que a retirada dos manifestantes decorreu “de forma ordeira e que estes acataram as ordens das autoridades”.

“Nós não deixamos de ouvir aquilo que é a preocupação de muitas pessoas, nomeadamente sobre o problema da habitação, mas tudo isso é feito dentro de um quadro de normalidade e de legalidade”, salientou.

Lusa

Leia como foi a desocupação das praças em Lisboa e no Porto

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Ministério da Administração Interna destaca o diálogo e a persuasão nas operações desta madrugada. Leia a notícia completa:

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Há dois feridos

Dois manifestantes tiveram ferimentos ligeiros, segundo o porta-voz da PSP. Um deles está detido, afirmou Sérgio Soares. Em relação às críticas de recolha de bens pessoais, a PSP detalha que foram apreendidas mais de 200 tendas da praça do Rossio. Segundo a PSP, a atuação foi "técnica" e respaldada "na lei", sem inteferências políticas do Governo.

Porta-voz da PSP explica atuação da polícia contra manifestantes em Lisboa

Sérgio Soares, porta-voz da Polícia de Segurança Pública afirma que a atuação dos polícias na retirada dos manifestantes foi "calma, proporcional, adequada, sem uso de bastão policial". Em conferência de imprensa há minutos, o oficial disse que "não houve carga policial" e que a ação ocorreu porque os ativistas não obedeceram ao pedido de saída do local. "Estamos este esforço nos últimos dias", citou Sérgio Soares.

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