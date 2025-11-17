Proteção Civil registou 81 inundações e 10 quedas de árvore na madrugada desta segunda-feira

Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Para esta segunda-feira, o IPMA prevê alguns aguaceiros, que deverão diminuir de frequência a partir da tarde e pequena descida da temperatura mínima e acentuado arrefecimento noturno.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 102 ocorrências, ainda atribuídas à depressão Claudia, entre as 00:00 e as 08:00 desta segunda-feira, 17 de novembro, maioritariamente na Grande Lisboa, e sem provocarem vítimas, segundo fonte oficial.

No terreno, e naquele período, estiveram empregados 339 operacionais e 113 meios terrestres, segundo a mesma fonte, que adiantou que a chuva forte, acompanhada de vento, provocou 81 inundações, 10 quedas de árvores e implicou seis limpezas de via pública, sobretudo em Lisboa e vale do rio Tejo e na península de Setúbal.

No domingo, em Portugal continental, já tinham sido reportadas 208 ocorrências até às 20:00 horas, principalmente pequenas inundações e limpezas, embora a maioria tivesse sido então na Área Metropolitana do Porto.

Sete distritos de Portugal continental estiveram sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva, por vezes forte e com trovoada, informara o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê alguns aguaceiros, que deverão diminuir de frequência a partir da tarde e pequena descida da temperatura mínima e acentuado arrefecimento noturno, mas com uma pequena subida da temperatura máxima no Norte e Centro, em especial
no litoral.

