Proteção Civil registou 81 inundações e 10 quedas de árvore na madrugada desta segunda-feira

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 102 ocorrências, ainda atribuídas à depressão Claudia, entre as 00:00 e as 08:00 desta segunda-feira, 17 de novembro, maioritariamente na Grande Lisboa, e sem provocarem vítimas, segundo fonte oficial.No terreno, e naquele período, estiveram empregados 339 operacionais e 113 meios terrestres, segundo a mesma fonte, que adiantou que a chuva forte, acompanhada de vento, provocou 81 inundações, 10 quedas de árvores e implicou seis limpezas de via pública, sobretudo em Lisboa e vale do rio Tejo e na península de Setúbal.No domingo, em Portugal continental, já tinham sido reportadas 208 ocorrências até às 20:00 horas, principalmente pequenas inundações e limpezas, embora a maioria tivesse sido então na Área Metropolitana do Porto.Sete distritos de Portugal continental estiveram sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva, por vezes forte e com trovoada, informara o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Para esta segunda-feira, o IPMA prevê alguns aguaceiros, que deverão diminuir de frequência a partir da tarde e pequena descida da temperatura mínima e acentuado arrefecimento noturno, mas com uma pequena subida da temperatura máxima no Norte e Centro, em especialno litoral..Três mortes e mais de quatro mil ocorrências: o balanço da depressão Cláudia em Portugal até este domingo