Programa de viagens de comboio e estadia gratuitas para menores de 30 anos lança novo lote de vouchers

O segundo lote de vouchers do ANDA Conhecer Portugal, programa que dá direito a sete dias de viagens de comboio e seis noites gratuitas em Pousadas de Juventude, foi lançado esta terça-feira, 30 de junho, anunciaram a CP e a cooperativa Movy, em comunicado.No total, esta fase da iniciativa tem mais de dez mil vouchers a que os jovens abaixo de 30 anos se podem candidatar no site do programa, usando a Chave Móvel Digital e requerendo que tenham o Cartão Jovem. Esta é a segunda leva do ano, após a primeira fase de candidaturas, que decorreu em março, ter esgotado "rapidamente".As entidades especificaram que cada voucher dá direito a viagens em comboios intercidades, regionais, interregionais e urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra. No caso dos intercidades, as viagens serão sempre em 2ª classe e estão sujeitas a reserva obrigatória.Já as estadias podem ser reservadas em 36 Pousadas de Juventude, as geridas pela Movy em Portugal Continental, tendo o pequeno-almoço incluído de forma gratuita.Para Bruno Martins, presidente da Movy, a rapidez com que os vouchers se esgotaram na primeira fase "confirma que este é um dos programas com maior impacto na vida dos jovens portugueses"."Com o segundo lote de vouchers, queremos continuar a abrir o país a quem tem menos de 30 anos, dando-lhes a oportunidade de viajar, conhecer novas regiões e dormir nas nossas Pousadas de Juventude sem qualquer custo”, acrescentou, no comunicadoOs vouchers deste lote podem ser utilizados entre 5 de julho de 2026 e 4 de julho de 2027, indicam..Candidaturas abertas para viagens de comboio grátis na UE a jovens de 18 anos.Governo lança novo concurso de StartUp Voucher com apoio de cinco milhões para jovens empreendedores.Passe ferroviário verde supera um milhão de títulos e 20 milhões de receitas para a CP