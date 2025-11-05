Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Governo lança novo concurso de StartUp Voucher com apoio de cinco milhões para jovens empreendedores
Governo lança novo concurso de StartUp Voucher com apoio de cinco milhões para jovens empreendedores

Em comunicado, o Ministério da Economia e da Coesão Territorial salienta que o concurso contempla uma bolsa de 900 euros mensais paga durante nove meses.
Nuno Braga
O IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, lançou esta semana uma nova edição do StartUp Voucher, disponibilizando cerca de cinco milhões de euros para apoiar a criação de empregos por jovens licenciados até aos 29 anos, especialmente em áreas tecnológicas.

Este concurso faz parte do Programa Temático Inovação e Transição Digital, financiado pelo Compete 2030, salienta o Ministério da Economia e da Coesão Territorial em comunicado divulgado esta quarta-feira, 5.

O objetivo é fornecer aos jovens as ferramentas necessárias para iniciar os seus próprios negócios. Os selecionados terão acesso a bolsas mensais, prémios, e uma variedade de ações de apoio, como mentorias e oportunidades de networking em ecossistemas de inovação, incluindo incubadoras e aceleradoras.

Os projetos elegíveis devem ser apresentados por candidatos das regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo e devem contribuir para a inovação e a transição digital, além de promover a criação de emprego qualificado. O programa tem uma duração total de nove meses, dividido em três fases, com diversas formas de apoio, incluindo bolsas, mentorias e prémios.

Os participantes poderão receber uma bolsa mensal de 900 euros durante até nove meses, com a possibilidade de beneficiar de até duas bolsas por projeto. Além disso, há dois prémios intercalares de 1.500 euros cada e um prémio final de 2.000 euros para a criação do próprio emprego.

O StartUp Voucher destina-se a jovens licenciados ou com qualificações superiores que estejam fora do mercado de trabalho, sem formação ou outras fontes de rendimento. O período para a submissão de candidaturas está aberto de 3 de novembro de 2025 até 3 de janeiro de 2026.

Startup Voucher já atribuiu 809 bolsas a empreendedores
Ministério da Economia
IAPMEI
StartUp Voucher

