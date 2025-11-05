Governo lança novo concurso de StartUp Voucher com apoio de cinco milhões para jovens empreendedores

O IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, lançou esta semana uma nova edição do StartUp Voucher, disponibilizando cerca de cinco milhões de euros para apoiar a criação de empregos por jovens licenciados até aos 29 anos, especialmente em áreas tecnológicas. Este concurso faz parte do Programa Temático Inovação e Transição Digital, financiado pelo Compete 2030, salienta o Ministério da Economia e da Coesão Territorial em comunicado divulgado esta quarta-feira, 5.O objetivo é fornecer aos jovens as ferramentas necessárias para iniciar os seus próprios negócios. Os selecionados terão acesso a bolsas mensais, prémios, e uma variedade de ações de apoio, como mentorias e oportunidades de networking em ecossistemas de inovação, incluindo incubadoras e aceleradoras.Os projetos elegíveis devem ser apresentados por candidatos das regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo e devem contribuir para a inovação e a transição digital, além de promover a criação de emprego qualificado. O programa tem uma duração total de nove meses, dividido em três fases, com diversas formas de apoio, incluindo bolsas, mentorias e prémios.Os participantes poderão receber uma bolsa mensal de 900 euros durante até nove meses, com a possibilidade de beneficiar de até duas bolsas por projeto. Além disso, há dois prémios intercalares de 1.500 euros cada e um prémio final de 2.000 euros para a criação do próprio emprego.O StartUp Voucher destina-se a jovens licenciados ou com qualificações superiores que estejam fora do mercado de trabalho, sem formação ou outras fontes de rendimento. O período para a submissão de candidaturas está aberto de 3 de novembro de 2025 até 3 de janeiro de 2026..Startup Voucher já atribuiu 809 bolsas a empreendedores