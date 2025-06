Professores sem proteção social: BE exige respostas do Governo

A CGA, sistema ao qual estavam afetos todos os professores colocados nas escolas, até 2006, rege-se por modalidades diferentes da SS. Em caso de doença, o trabalhador abrangido pela CGA pode justificar as faltas com atestado médico, perde os três primeiros dias de vencimento e o subsídio de refeição e, a partir do quarto dia, recebe 90% do ordenado e 100% depois de 30 dias de baixa. Já na SS, o trabalhador também perde os primeiros três dias de vencimento e o subsídio de refeição, mas após esse período, o corte de ordenado é de 45%. Depois do 30º dia de doença, passa a receber menos 40%.