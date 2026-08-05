Procura de óculos para observar eclipse já fez rotura de stock em farmácias em Bragança

A procura por óculos certificados para a observação do eclipse solar, a 12 de agosto, tem vindo a aumentar nas farmácias de Bragança, tendo já levado à rutura de stock, revelou, esta quarta-feira, 5 de agosto, um estabelecimento.Na farmácia Bem Saúde, a procura tem sido “uma loucura”, tendo sido vendidos cerca de 1.300 óculos, metade no último mês, com rotura de stock nos últimos dias, segundo a diretora Eugénia Baptista.“Já tivemos que reforçar o stock várias vezes, tem sido muito intenso e acreditamos que até ao dia 12 vai ser uma procura muito intensa (…). Aliás, no fim de semana tínhamos tido rotura, o fornecedor tinha ficado de entregar na sexta-feira e só conseguiu entregar ontem [terça-feira] e foi muito stressante para as pessoas”, adiantou, em declarações à Lusa.A responsável revelou ainda que vendeu óculos a pessoas que vivem em Lisboa e estão agora em Bragança para ver o eclipse.“As pessoas têm nítida noção que olhar diretamente para o sol é extremamente nocivo e que têm de usar a proteção para conseguir fazê-lo em segurança. Inclusivamente, nós também temos umas películas para utilizar para poderem fotografar com o telemóvel”, referiu.Na Farmácia Cantarias também tem havido procura. Segundo a farmacêutica Juliana Silva, já venderam mais de 500 óculos e têm vindo a ser feitas reservas.“Há pessoas que têm estado a reservar, porque querem para a família toda e, como por vezes, já é alguma quantidade as pessoas ligam para nós podermos reservar e para eles poderem garantir que têm os óculos para a família toda”, disse, à Lusa, a farmacêutica, reconhecendo reforço de stock, porque acredita que haverá uma maior procura com o aproximar da data.Há quem também se desloque às óticas, em Bragança, para comprar os óculos.Na Íris Visão, tem havido “uma procura muito grande, uma afluência muito grande”, de acordo com a optometrista Annie Teixeira. No entanto, a reserva que a ótica tinha feito acabou por ser cancelada, devido à falta de 'stock'.“As pessoas têm noção que o eclipse pode criar danos a nível ocular, mais propriamente da retina e vêm procurar”, disse.A optometrista alertou para as “queimaduras irreversíveis” que possam ser provocadas por olhar diretamente para o sol, sem a utilização dos óculos. Annie Teixeira sublinhou ainda que não podem ser usados uns quaisquer, têm de estar certificados com a norma ISO 12312-2..Esgotados óculos gratuitos para observação do eclipse solar total .GNR de Bragança e Guardia Civil reforçam patrulhamento conjunto no dia do eclipseA GNR e a Guardia Civil vão ter patrulhas transfronteiriças para garantir a segurança e fluxo rodoviário entre Portugal e Espanha, no dia do eclipse, com a instalação de um dispositivo móvel do Comando Territorial de Bragança, revelou, esta quarta-feira.“Nós [GNR de Bragança] estamos a trabalhar de forma coordenada com os elementos da Guardia Civil, temos patrulhas transfronteiriças, elementos quer do SPENA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente em Portugal], quer do SPRONA [Serviço de Proteção da Natureza em Espanha], que façam a vigilância florestal nos espaços contíguos para que o evento decorra de forma segura e para que pessoas estejam em segurança”, disse o major Hernâni Martins, em declarações à Lusa.A GNR prevê que haja uma grande afluência de turistas a passar a fronteira e, por isso, vai instalar um dispositivo operacional “móvel e visível” no terreno, quer para segurança rodoviária, quer para segurança florestal, uma vez que se prevê risco muito elevado ou máximo de incêndio.“O objetivo é que as pessoas desfrutem do fenómeno em segurança (…). Como é óbvio, a concentração de pessoas em determinados locais pode não ser permitido. É isso que nós no terreno, com as nossas patrulhas móveis, vamos fazer, que é garantir que as pessoas estejam em segurança ao longo dos itinerários, que não os ocupem, que estacionem em locais indicados para o efeito, que não estejam em plena via a observar o fenómeno”, explicou.O major do Comando Territorial de Bragança garantiu ainda que haverá patrulhas em caminhos, que são transitáveis apenas com viaturas de todo o terreno, no Parque Natural de Montesinho, com vista a prevenir o risco de incêndio.“Através das nossas patrulhas de proteção ambiental, do SPENA, vamos garantir o patrulhamento, de forma a que mesmo essas pessoas que estejam em espaços rurais estejam efetivamente em segurança”, reforçou.O eclipse do sol acontece quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados, e a Lua oculta totalmente ou parcialmente o disco solar por alguns momentos.Em Portugal, o último eclipse total aconteceu em 1912. Na próxima quarta-feira, o fenómeno raro volta a repetir-se. Apenas nas aldeias de Rio de Onor e Guadramil, em Bragança, poderá ser será visível a ocultação a 100%.Inicialmente estava previsto que a aldeia de Rio de Onor, onde pode ser visto o eclipse total do sol, fosse palco de várias atividades organizadas pelo município de Bragança e pelo Centro de Ciência Viva de Bragança.No entanto, devido ao risco de incêndio, a câmara municipal decidiu concentrar todo o evento no aeródromo de Bragança, onde a ocultação do Sol pela Lua será de 99%.Este fenómeno raro já não acontece em Portugal há mais de 100 anos. No país, a ocultação a 100% só pode ser observada nas aldeias de Rio de Onor e de Guadramil, no concelho de Bragança..Ciência Viva abre reservas para óculos gratuitos do eclipse e deixa alerta sobre telemóveis.P&R. Eclipse total de 12 de agosto: por que é tão relevante este regresso das trevas a Portugal