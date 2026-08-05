Eclipse do Sol está a gerar muita procura do óculos para observar o fenómeno.
Eclipse do Sol está a gerar muita procura do óculos para observar o fenómeno.FOTO: Pedro Granadeiro / Global Imagens
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Procura de óculos para observar eclipse já fez rotura de stock em farmácias em Bragança

Na próxima quarta-feira, o fenómeno raro volta a repetir-se. Apenas nas aldeias de Rio de Onor e Guadramil, em Bragança, poderá ser será visível a ocultação a 100%.
DN/Lusa
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A procura por óculos certificados para a observação do eclipse solar, a 12 de agosto, tem vindo a aumentar nas farmácias de Bragança, tendo já levado à rutura de stock, revelou, esta quarta-feira, 5 de agosto, um estabelecimento.

Na farmácia Bem Saúde, a procura tem sido “uma loucura”, tendo sido vendidos cerca de 1.300 óculos, metade no último mês, com rotura de stock nos últimos dias, segundo a diretora Eugénia Baptista.

“Já tivemos que reforçar o stock várias vezes, tem sido muito intenso e acreditamos que até ao dia 12 vai ser uma procura muito intensa (…). Aliás, no fim de semana tínhamos tido rotura, o fornecedor tinha ficado de entregar na sexta-feira e só conseguiu entregar ontem [terça-feira] e foi muito stressante para as pessoas”, adiantou, em declarações à Lusa.

A responsável revelou ainda que vendeu óculos a pessoas que vivem em Lisboa e estão agora em Bragança para ver o eclipse.

“As pessoas têm nítida noção que olhar diretamente para o sol é extremamente nocivo e que têm de usar a proteção para conseguir fazê-lo em segurança. Inclusivamente, nós também temos umas películas para utilizar para poderem fotografar com o telemóvel”, referiu.

Na Farmácia Cantarias também tem havido procura. Segundo a farmacêutica Juliana Silva, já venderam mais de 500 óculos e têm vindo a ser feitas reservas.

“Há pessoas que têm estado a reservar, porque querem para a família toda e, como por vezes, já é alguma quantidade as pessoas ligam para nós podermos reservar e para eles poderem garantir que têm os óculos para a família toda”, disse, à Lusa, a farmacêutica, reconhecendo reforço de stock, porque acredita que haverá uma maior procura com o aproximar da data.

Há quem também se desloque às óticas, em Bragança, para comprar os óculos.

Na Íris Visão, tem havido “uma procura muito grande, uma afluência muito grande”, de acordo com a optometrista Annie Teixeira. No entanto, a reserva que a ótica tinha feito acabou por ser cancelada, devido à falta de 'stock'.

“As pessoas têm noção que o eclipse pode criar danos a nível ocular, mais propriamente da retina e vêm procurar”, disse.

A optometrista alertou para as “queimaduras irreversíveis” que possam ser provocadas por olhar diretamente para o sol, sem a utilização dos óculos. Annie Teixeira sublinhou ainda que não podem ser usados uns quaisquer, têm de estar certificados com a norma ISO 12312-2.

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GNR de Bragança e Guardia Civil reforçam patrulhamento conjunto no dia do eclipse

A GNR e a Guardia Civil vão ter patrulhas transfronteiriças para garantir a segurança e fluxo rodoviário entre Portugal e Espanha, no dia do eclipse, com a instalação de um dispositivo móvel do Comando Territorial de Bragança, revelou, esta quarta-feira.

“Nós [GNR de Bragança] estamos a trabalhar de forma coordenada com os elementos da Guardia Civil, temos patrulhas transfronteiriças, elementos quer do SPENA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente em Portugal], quer do SPRONA [Serviço de Proteção da Natureza em Espanha], que façam a vigilância florestal nos espaços contíguos para que o evento decorra de forma segura e para que pessoas estejam em segurança”, disse o major Hernâni Martins, em declarações à Lusa.

A GNR prevê que haja uma grande afluência de turistas a passar a fronteira e, por isso, vai instalar um dispositivo operacional “móvel e visível” no terreno, quer para segurança rodoviária, quer para segurança florestal, uma vez que se prevê risco muito elevado ou máximo de incêndio.

“O objetivo é que as pessoas desfrutem do fenómeno em segurança (…). Como é óbvio, a concentração de pessoas em determinados locais pode não ser permitido. É isso que nós no terreno, com as nossas patrulhas móveis, vamos fazer, que é garantir que as pessoas estejam em segurança ao longo dos itinerários, que não os ocupem, que estacionem em locais indicados para o efeito, que não estejam em plena via a observar o fenómeno”, explicou.

O major do Comando Territorial de Bragança garantiu ainda que haverá patrulhas em caminhos, que são transitáveis apenas com viaturas de todo o terreno, no Parque Natural de Montesinho, com vista a prevenir o risco de incêndio.

“Através das nossas patrulhas de proteção ambiental, do SPENA, vamos garantir o patrulhamento, de forma a que mesmo essas pessoas que estejam em espaços rurais estejam efetivamente em segurança”, reforçou.

O eclipse do sol acontece quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados, e a Lua oculta totalmente ou parcialmente o disco solar por alguns momentos.

Em Portugal, o último eclipse total aconteceu em 1912. Na próxima quarta-feira, o fenómeno raro volta a repetir-se. Apenas nas aldeias de Rio de Onor e Guadramil, em Bragança, poderá ser será visível a ocultação a 100%.

Inicialmente estava previsto que a aldeia de Rio de Onor, onde pode ser visto o eclipse total do sol, fosse palco de várias atividades organizadas pelo município de Bragança e pelo Centro de Ciência Viva de Bragança.

No entanto, devido ao risco de incêndio, a câmara municipal decidiu concentrar todo o evento no aeródromo de Bragança, onde a ocultação do Sol pela Lua será de 99%.

Este fenómeno raro já não acontece em Portugal há mais de 100 anos. No país, a ocultação a 100% só pode ser observada nas aldeias de Rio de Onor e de Guadramil, no concelho de Bragança.

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