Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica
Luís Filipe Vieira, ex-presidente do BenficaFOTO: Rita Chantre / Global Imagens
Sociedade

Processo Saco Azul. MP pede pena suspensa para Luís Filipe Vieira

Em causa estão crimes de fraude fiscal qualificada e falsificação de documentos.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Ministério Público (MP) pediu esta quarta-feira, 17 de dezembro, a condenação do ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira a uma pena suspensa de pelo menos três anos e nove meses de prisão no processo Saco Azul.

Nas alegações finais do julgamento, em Lisboa, a procuradora pugnou ainda pela aplicação da mesma pena ao ex-diretor executivo (CEO) do Benfica Domingos Soares de Oliveira e ao ex-diretor financeiro do clube Miguel Moreira.

Em causa estão crimes de fraude fiscal qualificada e falsificação de documentos, relacionados com um alegado esquema dos arguidos para, com recurso a contratos fictícios de consultadoria informática, retirarem do Benfica mais de 1,8 milhões de euros, que depois terão, em grande parte, regressado ao clube em numerário.

Benfica
Justiça
Luís Filipe Vieira
saco azul

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt