Problemas informáticos afetaram atividade em hospitais do grupo Luz Saúde

Os hospitais e clínicas do grupo Luz Saúde registaram esta sexta-feira (5 de junho) constrangimentos na sua atividade devido a uma falha informática provocada por uma atualização dos sistemas, confirmou ao DN fonte oficial do grupo.Segundo a mesma fonte, o problema teve origem numa "atualização informática que deitou o sistema abaixo" e "obrigou à realização de um reboot [reinício]" da infraestrutura. A falha teve "uma duração aproximada de duas horas durante a manhã" e "encontra-se já totalmente resolvida". O incidente afetou todo o grupo, mas "não resultou de qualquer ataque informático", assegurou a fonte contactada.A atividade assistencial "não foi totalmente interrompida", mas "sofreu constrangimentos", admite a fonte do grupo Luz Saúde. Os "utentes que preferiram esperar pela normalização do sistema" lidaram com tempos de espera adicionais para realizarem as consultas, exames ou outros atos clínicos agendados, enquanto "outros utentes preferiram reagendar para outro dia". Os impactos variaram consoante as unidades e os serviços afetados.O grupo Luz Saúde opera cerca de 40 hospitais e clínicas em todo o país, constituindo uma das maiores redes privadas de prestação de cuidados de saúde em Portugal.