Problema técnico na Cloudflare deixa vários sites sem funcionar

Vários sites da Internet estão sem funcionar desde o final da manhã desta terça-feira, 18 de novembro, na sequência de um problema técnico na Cloudflare.A Cloudflare, cuja rede processa cerca de um quinto do tráfego da web, informou que começou a investigar a degradação interna do serviço. A empresa já implementou uma correção, mas alguns clientes ainda podem ser afetados enquanto o serviço é restabelecido."A Cloudflare está ciente e a investigar um problema que pode afetar vários clientes", disse a empresa em comunicado. "Mais detalhes serão fornecidos assim que novas informações estiverem disponíveis".Este problema na Cloudflare está a afetar por exempo, o X e o ChatGPT.A Cloudflare é uma rede global que protege sites, aplicações, equipas remotas e redes, de forma a tornar a navegação na internet mais rápida e segura.