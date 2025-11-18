Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Problema técnico na Cloudflare deixa vários sites sem funcionar
Sofia Fonseca
Vários sites da Internet estão sem funcionar desde o final da manhã desta terça-feira, 18 de novembro, na sequência de um problema técnico na Cloudflare.

A Cloudflare, cuja rede processa cerca de um quinto do tráfego da web, informou que começou a investigar a degradação interna do serviço. A empresa já implementou uma correção, mas alguns clientes ainda podem ser afetados enquanto o serviço é restabelecido.

"A Cloudflare está ciente e a investigar um problema que pode afetar vários clientes", disse a empresa em comunicado. "Mais detalhes serão fornecidos assim que novas informações estiverem disponíveis".

Este problema na Cloudflare está a afetar por exempo, o X e o ChatGPT.

A Cloudflare é uma rede global que protege sites, aplicações, equipas remotas e redes, de forma a tornar a navegação na internet mais rápida e segura.

