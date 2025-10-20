Prisão preventiva para os sete detidos em megaoperação da PSP contra o tráfico de droga

Os sete detidos numa megaoperação da PSP na área metropolitana de Lisboa na qual foram apreendidas seis toneladas de haxixe vão aguardar o desenrolar da investigação em prisão preventiva, disseram esta segunda-feira (20 de outubro) à Lusa fontes policiais e da defesa.A medida de coação foi aplicada pelo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, onde os suspeitos foram esta segunda-feira interrogados por um juiz.À saída do tribunal, os advogados de quatro dos sete arguidos garantiram que os seus clientes são inocentes.De acordo com um comunicado enviado pela Procuradoria-Geral da República às redações, "desde, pelo menos, abril de 2024, os arguidos integram uma organização que se dedica à aquisição para posterior venda de elevada quantidade de haxixe na zona da Grande Lisboa, para o que utilizavam, para armazenamento do produto estupefaciente, instalações localizadas em zonas facilitadoras do seu transporte por água"."No decurso das diligências de busca, realizadas pela PSP, foi apreendida mais de meia tonelada de haxixe, diversas armas de fogo, cerca de meio milhão de euros em dinheiro, lanchas rápidas e respetivos motores, vários equipamentos associados ao transporte em terra e à navegação de lanchas rápidas, inibidores de sinal, vários telemóveis e veículos automóveis", pode ler-se.A investigação, dirigida pelo Ministério Público da 1.ª secção do DIAP de Lisboa, está a cargo da Divisão de Investigação Criminal de Lisboa da PSP. .PSP diz que deteve sete suspeitos em operação de combate ao tráfico de droga que ainda está em curso.O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Investigação Criminal, realizou no final da semana passada uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes na zona da grande Lisboa."Salienta-se para já a apreensão de várias toneladas de haxixe, de diversas armas de fogo, a detenção de vários suspeitos, a apreensão de centenas de milhares de euros em dinheiro, lanchas rápidas e respetivos motores e veículos automóveis", informou a PSP num comunicado enviado este domingo às redações.Contactado pelo DN, um porta-voz da PSP adiantou ainda que foram apreendidas seis toneladas de estupefacientes, sobretudo haxixe, e que as lanchas foram apreendidas no concelho do Seixal, freguesia de Corroios.