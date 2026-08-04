Primeiro prémio do EuroDreams sai em Portugal pela sexta vez

O primeiro prémio do EuroDreams saiu esta segunda-feira, 3 de agosto, pela sexta vez em Portugal. A aposta vencedora foi registada no distrito de Lisboa e rendeu ao apostador 20 mil euros por mês durante 30 anos.A chave era composta pelos números 12, 13, 17, 20, 23 e 34 e pelo número de sonho 2..Eurodreams: confira a chave desta segunda-feira.O segundo prémio, no valor de 2000 euros por mês durante cinco anos, não foi atribuído, enquanto o terceiro, de 473,99 euros, saiu a 97 jogadores, entre os quais 19 portugueses.Foi a sexta vez que o prémio prémio saiu em Portugal, o que já havia acontecido a 22 de agosto de 2024, 23 de junho de 2025 e 9 de abril, 4 de maio e 15 de junho deste ano.