Primeiro prémio do EuroDreams sai em Portugal

O primeiro prémio do EuroDreams saiu esta segunda-feira, 5 de outubro, a um apostador em Portugal.

A chave sorteada teve os números 3, 6, 16, 24, 29 e 40, enquanto o número de sonho foi o 2.

O apostador que acertou em todos os números vai receber 20 mil euros por mês ao longo de 30 anos.

Esta foi a sétima vez que o primeiro prémio do EuroDreams foi registado em Portugal em quase três anos deste jogo - criado no dia 6 de novembro de 2023.

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