Primeiro dia de inverno traz neve ao Centro e Norte de Portugal

Os distritos de Guarda, Castelo Branco, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Viseu estão em aviso laranja, o segundo aviso mais grave na escala do IPMA.
Seis distritos de Portugal Continental estão em aviso laranja e quatro em aviso amarelo para a queda de neve até domingo de manhã, podendo condicionar e interditar estradas, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os distritos de Guarda, Castelo Branco, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Viseu estão em aviso laranja, o segundo aviso mais grave na escala do IPMA, hoje e domingo.

A previsão para a Guarda e Castelo Branco é válida para o período entre as 15:00 e as 09:00 de domingo. Para Vila Real, Viana do Castelo e Braga, aplica-se para a banda horária das 18:00 de hoje às 09:00 seguintes. Para Viseu, refere-se ao período entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de domingo.

O aviso amarelo, o terceiro mais alto na escala do IPMA, abrange os distritos do Porto, Bragança, Aveiro e Coimbra. Para Porto e Bragança, a previsão diz respeito ao período das 18:00: de hoje às 09:00 de domingo. Para Aveiro e Coimbra, das 21:00 de hoje e as 09:00 de domingo.

Para todos estes distritos, quer os de aviso laranja, quer os de aviso amarelo, o IPMA refere que a queda de neve com acumulação e possível formação de gelo pode causar perturbações, como por exemplo “vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados”, segundo um comunicado do instituto meteorológico.

Para segunda-feira, 22 de dezembro, o IPMA emitiu aviso amarelo para a queda de neve em seis distritos – Braga, Bragança, Vila Real e Viana do Castelo (entre as 06:00 e as 12:00), e Guarda e Castelo Branco (entre as 12:00 e as 18:00).

O inverno começa no domingo, com previsão de chuva, queda de neve e temperaturas máximas a variar entre os 04 e os 14 graus Celsius, segundo o IPMA. Portugal continental será afetado neste fim de semana por uma massa de ar polar marítima que provocará a queda de neve a cotas mais baixas e temperaturas próximas ou inferiores a 0 graus no interior Norte e Centro.

“Haverá condições favoráveis à formação de gelo nas estradas das regiões mais elevadas do Norte e Centro”, refere o IPMA num comunicado publicado no seu ‘site’.

O instituto meteorológico prevê precipitação sob a forma de neve “acima dos 1400/1600 metros de altitude, prevendo-se uma descida acentuada da cota a partir do final da tarde de sábado, dia 20, para os 800/1000 metros”.

No domingo, “a cota manter-se-á baixa, podendo descer pontualmente aos 600 metros” e a acumulação de neve “pode atingir valores entre 5 e 15 centímetros em várias serras das regiões Norte e Centro, podendo superar os 20 a 30 centímetros nos pontos mais elevados das serras, por exemplo da Serra da Estrela, Gerês, Larouco, Alvão/Marão e Montemuro”.

