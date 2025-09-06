Presidente da Carris colocou o lugar à disposição, mas Moedas travou demissão

O presidente da Carris colocou o lugar à disposição na noite de quarta-feira, dia do descarrilamento do Elevador da Glória, mas o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, não aceitou, avança a CNN Portugal.Pedro Bogas esteve no local da tragédia nessa mesma noite e garantiu aos jornalistas "o protocolo de manutenção do Elevador da Glória foi escrupulosamente respeitado". "É um dia muito triste para as vítimas para a família das vítimas, para a Carris e para a cidade. Lamentamos muito o sucedido. O protocolo de manutenção foi escrupulosamente respeitado. A manutenção geral é feita de quatro em quatro anos. Foi feita em 2022. No ano passado, foi feita a manutenção geral do ascensor do Lavra e, este ano, do ascensor da Bica. As manutenções intercalares são feitas de dois em dois anos. Também foi feita, neste caso, em 2024. Para além disso, é feita a manutenção semanal e a manutenção mensal e as inspeções diárias", explicou na ocasião.A Câmara de Lisboa pediu a realização de um inquérito para apurar as causas do acidente. O mesmo encontra-se a decorrer. .Governo diz que lei não obriga IMT a inspecionar os quatro ascensores de Lisboa .O Elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas no centro da cidade de Lisboa, descarrilou na quarta-feira, no pior acidente dos seus quase 140 anos, provocando 16 mortes e mais de 20 feridos.O acidente, que está a ser investigado por várias entidades, provocou 16 mortos - cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês -, que foram identificados pela Polícia Judiciária e pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.O Governo decretou um dia de luto nacional, que foi cumprido na quinta-feira. A Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal, entre quinta-feira e este sábado..Anacoreta Correia diz que responsabilidade política pelo acidente do Elevador da Glória é dele e não de Moedas. O Elevador da Glória é composto por duas cabines elétricas motorizadas e sincronizadas por cabo, descarrilou cerca das 18:00 de quarta-feira e, cerca de cinco minutos depois, estavam no local o Regimento Sapadores Bombeiros e o INEM, que iniciaram de imediato as operações de salvamento e desencarceramento das vítimas.O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas..Casal com ligações ao teatro entre as três vítimas britânicas no descarrilamento do Elevador da Glória