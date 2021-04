Prémio Mário Soares vai distinguir trabalhos de alunos que valorizem cidadania europeia

A primeira edição do Prémio Mário Soares é apresentada esta segunda-feira pela delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu. Trata-se de uma iniciativa que pretende distinguir, todos os anos, os trabalhos de alunos do 3º ciclo do ensino básico, até aos 18 anos, "que valorizem aspetos da cidadania europeia", no âmbito da componente curricular Cidadania e Desenvolvimento.

Podem também concorrer a este prémio os trabalhos realizados no contexto de outras disciplinas, do mesmo ciclo de estudos, que "tenham por finalidade contribuir para o desenvolvimento de um sentimento de pertença dos cidadãos à União Europeia".

As candidaturas podem ser feitas até 31 de maio através do site www.premiomariosoares.eu e os vencedores serão divulgados em junho.

"É uma homenagem a um grande socialista e a um grande cidadão português e europeu, e uma forma de inspirados pelo seu exemplo, incentivar junto dos estudantes portugueses a reflexão sobre os valores europeus, o estudo do projeto europeu e a participação ativa na sua aplicação", realça Carlos Zorrinho, presidente da Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu.

Os cinco melhores trabalhos serão premiados com uma visita ao Parlamento Europeu que incluirá viagem e estadia por duas noites em Bruxelas.

Isabel Soares, filha de Mário Soares e Maria Barroso, preside ao júri deste prémio.