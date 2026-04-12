Português procurado por França por fraude fiscal detido pela Polícia Judiciária

Um português, de 36 anos, procurado pelas autoridades francesas por uma condenação por fraude fiscal foi encontrado e detido no distrito de Viana do Castelo, anunciou este domingo, 12 de abril, a Polícia Judiciária (PJ).Em comunicado, a PJ explicou que as autoridades francesas já tinham emitido um mandado de detenção europeu para cumprimento da pena de 18 meses de prisão a que foi condenado.O caso está relacionado com o crime de fraude fiscal, tendo ficado provado em tribunal que, “enquanto diretor jurídico de uma empresa ligada à indústria textil, o homem não apresentou a declaração de transações tributáveis sujeitas ao IVA, realizadas entre 3 de fevereiro de 2016 – data de constituição da empresa – e 30 de novembro de 2016 – data em que o limite de IVA foi ultrapassado”, apontou a PJ.Depois de detido pela PJ, através da Unidade de Informação Criminal, o homem foi presente ao Tribunal da Relação de Guimarães e ficou a aguardar extradição em liberdade, com apresentações semanais no órgão de polícia criminal da sua residência.