Português detido na Tailândia por fraudes com criptomoeda e cartões de crédito de mais de 500 milhões de euros

Um cidadão português, de 39 anos, que era procurado na Europa e na Ásia por suspeita de fraudes com criptomoedas e cartões de crédito no valor de 500 milhões de euros foi detido em Banguecoque, capital da Tailândia, quando estava num centro comercial de artigos de luxo.Segundo o jornal online tailandês Khaosodenglish, a denúncia foi feita por um jornalista português que estava de férias naquele país, que cita fontes do Departamento de Imigração. Os investigadores da Divisão de Imigração confirmaram a identidade do suspeito através da utilização de tecnologia de reconhecimento facial e bancos de dados biométricos.Pedro M., como é identificado pelo jornal tailandês, é natural de Lisboa, e entrou pela primeira vez na Tailândia em 2023, utilizando um visto de turista. Nessa altura terá começado a prática dos crimes de fraude com bitoins em Banguecoque. O mandado de prisão foi emitido, mas o cidadão português fugiu para o sul do país e desapareceu dos registos de imigração durante quase dois anos, uma vez que nunca renovou o seu visto.Aquela que parecia uma "fuga" perfeita terminou a 2 de outubro de 2025, quando foi identificado pelo compatriota. Mais de uma dezena de operacionais foram enviados para o centro comercial, onde durante cinco horas passaram o local a pente fino, até que o encontraram ao telefone com uma expressão tensa.Segundo os dados da Interpol revelados pelo jornal tailandês, o suspeito cometeu este tipo de fraudes em Portugal, Europa, Filipinas e Tailândia, com golpes com investimentos em criptomoedas, fraude de cartão de crédito e falsificação de passaportes. Os estratos das suas contas bancárias na Suíça mostraram que movimentou mais de 500 milhões de euros.Pedro vai agora ser deportado para Portugal, onde irá enfrentar a justiça.