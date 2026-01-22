Sociedade

Portugal em "estado de prontidão especial" devido à depressão Ingrid. Várias escolas fecham esta sexta-feira

Alguns distritos estarão sob aviso vermelho. Os meios de emergência e socorro vão estar em prontidão em “zonas críticas”. Escolas estarão fechadas em Manteigas, Boticas e Montalegre devido à neve.
Portugal em "estado de prontidão especial" devido à depressão Ingrid. Várias escolas fecham esta sexta-feira

Portugal vai estar em "estado de prontidão especial"

Todo o território de Portugal vai estar em "estado de prontidão especial" devido à depressão Ingrid. O anúncio foi feito esta quinta-feira, 22 de janeiro, pela Proteção Civil, que fez o alerta os riscos a que a população vai estar exposta, razão pela qual os meios de emergência e socorro vão estar em prontidão naquelas “zonas mais críticas”.

“Na sequência das previsões meteorológicas e, depois de fazermos uma avaliação de risco, concluímos que existe um conjunto de riscos potenciais significativos, nomeadamente nas zonas da queda de neve e do galgamento costeiro”, disse Mário Silvestre, comandante nacional de operações da Proteção Civil, revelando que “alguns locais e algumas aldeias poderem ficar isolados devido à queda de neve", pelo que a vida das pessoas pode ser afetada e, como tal, pode ser afetada a "capacidade do socorro".

Nesse sentido, as autoridades apelam para que as pessoas “evitem ao máximo a circulação nas vias rodoviárias”. Os serviços municipais de Proteção Civil vão no entanto avaliar, caso a caso, a possibilidade de serem "fechadas escolas, creches, bem como serviços não essenciais, minimizando a necessidade de deslocação das populações e consequentemente diminuição do risco".

“O país ficará em estado de prontidão especial, que aumentámos para nível III para as sub-regiões mais afetadas, com exceção da sub-região do Alentejo central e do baixo Alentejo”, referiu Mário Silvestre, sublinhando que se deve à queda de neve e "ao impacto previsível da agitação marítima".

O distritos onde se podem registar situações mais críticas são os de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, que vão estar sob aviso vermelho a partir da meia-noite desta sexta-feira devido à neve, prolongando-se pelo menos até às 9h00 de sábado, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), referindo que a queda de neve poderá suceder acima de 600/800 metros, prevendo-se uma acumulação entre os 20 e os 30 centímetros acima dos 800 metros, além de existir a provável formação de gelo.

O IPMA adverte ainda que existe a possibilidade de haverem perturbações graves na circulação o que, consequentemente, poderá afetar alguns abastecimentos locais.

O aviso vermelho é o mais grave e é emitido sempre que existem situações extremas, já o laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Face a estas condições, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa recomendam, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.

À população em geral, desaconselham a prática de passeios junto à orla costeira e nas praias, bem como a prática de atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação.

Portugal em "estado de prontidão especial" devido à depressão Ingrid. Várias escolas fecham esta sexta-feira
Depressão Ingrid. Distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu em alerta vermelho por causa da neve
Portugal em "estado de prontidão especial" devido à depressão Ingrid. Várias escolas fecham esta sexta-feira
Depressão Ingrid traz chuva, neve, vento e agitação marítima até sábado

Escolas fechadas em Mondim de Basto na sexta-feira

O município de Mondim de Basto informou hoje que as escolas públicas do concelho vão estar encerradas na sexta-feira, por prevenção, devido à previsão de queda de neve no distrito de Vila Real.

A decisão de encerrar as escolas, divulgada pela autarquia, foi tomada em coordenação com a direção do agrupamento de escolas.

O município lembrou a previsão de forte queda de neve que poderá fazer-se sentir durante o dia de sexta-feira, em diversas zonas do concelho, o “que poderá comprometer a deslocação dos alunos para a escola, bem como o seu regresso a casa”.

Lusa

Escolas de Manteigas encerradas na sexta

As escolas de Manteigas estarão encerradas na sexta-feira debido às previsões de mau tempo, nomeadamente queda de neve.

"O município, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Manteigas e a Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas, informa que os referidos estabelecimentos de ensino estarão encerrados amanhã, 23 de janeiro [sexta-feira], devido à previsão de queda de neve nas próximas 48 horas", diz uma nota publicada nas redes sociais.

Portugal em "estado de prontidão especial" devido à depressão Ingrid. Várias escolas fecham esta sexta-feira
Depressão Ingrid. Muita chuva leva a descargas preventivas em barragens e agrava risco de cheias

Escolas fechadas em Boticas e Montalegre na sexta-feira

As escolas de Boticas e Montalegre, no distrito de Vila Real, vão estar fechadas na sexta-feira, devido ao aviso vermelho para a queda de neve no distrito de Vila Real.

A Câmara de Boticas informou hoje que, por prevenção, o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro vai estar encerrado na sexta-feira devido às condições meteorológicas adversas, já que Vila Real é um dos distritos do país que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vai estar sob aviso vermelho por causa da neve a partir das 00:00 de sexta-feira.

O “principal objetivo” desta decisão é “salvaguardar a segurança dos alunos”.

Ficou ainda decidido que o dia de aulas será compensado no final do ano letivo, em data a definir.

Também no concelho vizinho de Montalegre, a autarquia informou que não há aulas na sexta-feira.

A câmara, através dos serviços municipais de Proteção Civil, invocou “razões de prudência e salvaguarda da segurança dos alunos” porque não se “preveem, à hora habitual da saída dos autocarros, condições de segurança adequadas para a normal circulação viária”.

“A evolução das condições meteorológicas está a ser monitorizada em permanência, estando as corporações de bombeiros do concelho e as equipas municipais de prevenção para, com a maior brevidade possível, restabelecer as condições de segurança nas vias e garantir a normal mobilidade de todos”, referiu a autarquia num comunicado partilhado nas redes sociais.

EN 110 cortada ao trânsito no Miradouro do Sr. Justo, concelho de Coimbra

A Estrada Nacional (EN) 110 foi hoje cortada ao trânsito na zona do Miradouro do Sr. Justo, no Casal da Misarela, concelho de Coimbra, devido a um deslizamento de terras associado aos efeitos da depressão Ingrid, informou a Câmara Municipal.

Em comunicado, a autarquia explicou que o corte ao trânsito ocorreu no troço Ribeira da Misarela – Foz do Caneiro.

“Por motivos de segurança, a estrada permanecerá cortada até novas indicações da Infraestruturas de Portugal, entidade responsável pela reposição das condições de circulação”, referiu.

Atlânticoline cancela viagens nos Açores na sexta-feira. Porto da Madalena fechado

A empresa de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores cancelou as viagens das linhas Azul e Verde na sexta-feira, devido ao mau tempo.

A Atlânticoline informou, na sua página da Internet, que cancelou as viagens de sexta-feira da Linha Verde (Horta/Cais do Pico/Velas/Cais do Pico/Horta) “devido às condições meteorológicas adversas (aviso laranja do IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera, referente a agitação marítima)”.

A empresa também cancelou as viagens da Linha Azul (Horta/Madalena/Horta) “devido às condições meteorológicas adversas e na sequência da determinação, pela respetiva Capitania, do encerramento do porto da Madalena, entre as 02:00 e as 23:00 [locais] desta sexta-feira”.

A Capitania do porto da Horta já determinou o fecho na sexta-feira do porto da Madalena, na ilha do Pico, a “toda a navegação”.

Segundo um edital de Amílcar Gomes Braz, capitão do porto da Horta, na ilha do Faial, a medida vigora entre as 02:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e as 23:00 locais de sexta-feira.

Mau Tempo
Proteção Civil
Depressão Ingrid

Eventos-Chave

Escolas fechadas em Mondim de Basto na sexta-feira

Escolas de Manteigas encerradas na sexta

Escolas fechadas em Boticas e Montalegre na sexta-feira

Diário de Notícias
www.dn.pt