Portugal já fez mais de 20 milhões de testes à covid-19

Portugal já realizou mais de 20 milhões de testes diagnóstico à covid-19 desde o início da pandemia, informou este este sábado a Direção-geral da Saúde em comunicado. A marca foi alcançada na quinta-feira.

De acordo com o mesmo documento, "em 2021, foram já efetuados mais de 70% do total de testes de diagnóstico realizados desde o início da pandemia, com uma média de cerca de 48 mil testes por dia". Para a DGS, estes dados demonstram uma evolução muito positiva da capacidade de testagem no país, através do Serviço Nacional de Saúde, em colaboração com a academia e entidades privadas (laboratórios, farmácias, clínicas e outras entidades).

É avançado ainda que no passado mês de outubro foram efetuados 1,25 milhões de testes de diagnóstico, com uma média diária de mais de 40 mil testes. De notar que estes dados não incluem os autotestes.

Quanto ao tipo de testes, foram realizados cerca de 14,3 milhões de testes TAAN/PCR e aproximadamente 5,7 milhões de TRAg de uso profissional.

"A marca de 20 milhões de testes à COVID-19, alcançada a 4 de novembro de 2021, reflete o esforço de testagem levado a cabo em Portugal, desde o início da pandemia, esforço este reforçado a partir de março de 2021 com a implementação do Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal, assegurado pela Task Force da Testagem, coordenada por Fernando de Almeida, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge", refere ainda o comunicado da Direção-geral da Saúde.