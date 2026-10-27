Portugal foi o quinto país da UE com maior taxa de mortalidade rodoviária em 2025

Portugal foi o quinto país da União Europeia (UE) com a maior taxa de mortalidade rodoviária em 2025, com 51 mortes por milhão de habitantes, apesar de se registar uma diminuição de 6% face ao ano anterior.

Segundo números divulgados esta terça-feira, 27 de outubro, pela Comissão Europeia, morreram 578 pessoas em acidentes rodoviários em Portugal em 2025, o que, em termos proporcionais, corresponde a 51 mortes por um milhão de habitantes, a quinta taxa mais elevada entre os 27 Estados-membros.

No entanto, a tendência em Portugal tem sido positiva: quando comparado com os de 2024, estes números representam uma diminuição de 6% e, relativamente a 2019, uma queda de 16% nas mortes nas estradas.

Os únicos países onde a taxa de mortalidade é superior à de Portugal são a Letónia (64 mortes por milhão de habitantes), a Croácia (65), a Roménia (68) e a Bulgária (71).

Em sentido contrário, os Estados-membros onde se registam menos mortes na estrada são a Suécia (19 por milhão de habitantes), a Dinamarca (24), a Estónia (31) e a Irlanda (33).

Em comunicado, a Comissão Europeia refere que, em 2025, se registaram 19.350 mortes na estrada em toda a União Europeia, menos 580 do que em 2024 (-3%) e 3.400 do que em 2019 (-15%).

“Embora este avanço significativo reforce a posição da UE como uma das regiões mais seguras do mundo em termos de segurança rodoviária, a maioria dos Estados-membros ainda não está no caminho certo para atingir o objetivo da UE de reduzir para metade o número de mortes e feridos graves nas estradas até 2030”, salienta o executivo comunitário.

Segundo a Comissão Europeia, apenas cinco países estão no caminho para atingir essa meta: a Bélgica, a Bulgária, a Dinamarca, a Polónia e a Roménia.

O executivo comunitário refere que, segundo os dados, as pessoas idosas são mais frequentemente vítimas de acidentes rodoviários do que as outras faixas etárias, ocorrendo a maior parte dos acidentes em estradas rurais, fora das zonas urbanas.

A Comissão Europeia destaca ainda que, “por cada vítima mortal de acidente rodoviário, estima-se que cinco pessoas sofram ferimentos graves”.

“Isto significa que cerca de 100 mil pessoas em toda a UE sofrem ferimentos graves em acidentes rodoviários todos os anos, com consequências significativas para o bem-estar físico e psicológico, bem como para a situação socioeconómica das vítimas e das suas famílias”, frisa o executivo.