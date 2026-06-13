Porto. Ponte móvel de Leixões ficará encerrada por três meses

Este domingo, 14 de junho, é o último dia antes do encerramento da Ponte Móvel de Leixões, na zona do Porto. A estrutura entrará em obras a partir de segunda-feira, 15 de junho, o que obrigará à interdição da circulação durante três meses, explica a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).O encerramento será total, abrangendo veículos, peões, bicicletas e trotinetas. As obras destinam-se à reabilitação e manutenção da ponte, inaugurada em 2007. A infraestrutura assegura a ligação entre Matosinhos e Leça da Palmeira. Com um vão de 92 metros, é considerada a quarta maior ponte móvel do mundo.Para assegurar a ligação entre as duas margens, a APDL vai disponibilizar um autocarro com horários ao longo de todo o dia e também durante a madrugada. "O circuito será efetuado pelo interior do Porto de Leixões durante o período diurno e pelo exterior em horário noturno, garantindo maior fluidez nas ligações", explica a administração.Entre as 7h00 e as 22h00, os autocarros circularão com uma frequência de 15 minutos. Já entre as 22h00 e as 7h00, a frequência será de 20 minutos. O transporte será gratuito para peões e utilizadores de bicicletas e trotinetas.As paragens situar-se-ão em Matosinhos (no acesso nascente à Ponte Móvel, na antiga Rua Cardeal D. Américo) e em Leça da Palmeira (junto à saída da travessia, no Largo Dona Adelina Pinto de Oliveira), detalha a APDL."Mais do que uma obra, trata-se de um esforço concreto para servir melhor a comunidade que diariamente depende desta travessia", reforça a APDL. Ao mesmo tempo, a administração pede a compreensão de todas as pessoas afetadas pela medida.Segundo a entidade responsável, a intervenção incluirá, entre outros trabalhos, a remoção e demolição controlada de peças metálicas degradadas, o tratamento anticorrosivo da estrutura principal e dos elementos complementares, bem como a substituição e montagem de novos elementos metálicos com proteção reforçada. A conclusão da obra está prevista para meados de setembro..Túnel da João XXI sem trânsito por dez meses para obras que duram dois anos e custam sete milhões de euros.Novo terminal norte do porto de Leixões terá limite de altura de cinco contentores