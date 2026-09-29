Controle de fronteira no aeroporto de Lisboa.
Controle de fronteira no aeroporto de Lisboa.Foto: Leonardo Negrão
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Porta de emergência aberta indevidamente provoca incidente de segurança no Aeroporto de Lisboa

Quatro passageiros passaram da zona de chegadas para uma área restrita do Terminal 1. Fronteira de partidas Não Schengen chegou a ser temporariamente encerrada.
Nuno Tibiriçá
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Uma porta de emergência foi aberta indevidamente na manhã desta terça-feira, 29 de setembro, no Terminal 1 do Aeroporto Humberto Delgado, permitindo que quatro passageiros entrassem numa área restrita destinada a viajantes que já tinham passado pelos controlos de segurança.

De acordo com um comunicado divulgado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), os quatro passageiros envolvidos foram posteriormente identificados. A polícia não adiantou as circunstâncias em que a porta foi aberta nem indicou eventuais consequências para os envolvidos.

Na sequência do incidente, foram mobilizados meios policiais e adotadas medidas de segurança em coordenação com o gestor do aeroporto e outras entidades responsáveis pela segurança da aviação civil.

A fronteira de partidas Não Schengen foi temporariamente encerrada durante a ocorrência, sendo reaberta depois de as autoridades considerarem repostas as condições necessárias de segurança.

A PSP, através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), classificou a ocorrência como um incidente de segurança da aviação civil.

Controle de fronteira no aeroporto de Lisboa.
Passageiros de um voo desembarcaram na zona errada no aeroporto de Lisboa. Fronteira esteve temporariamente encerrada
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