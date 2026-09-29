Porta de emergência aberta indevidamente provoca incidente de segurança no Aeroporto de Lisboa

Uma porta de emergência foi aberta indevidamente na manhã desta terça-feira, 29 de setembro, no Terminal 1 do Aeroporto Humberto Delgado, permitindo que quatro passageiros entrassem numa área restrita destinada a viajantes que já tinham passado pelos controlos de segurança.

De acordo com um comunicado divulgado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), os quatro passageiros envolvidos foram posteriormente identificados. A polícia não adiantou as circunstâncias em que a porta foi aberta nem indicou eventuais consequências para os envolvidos.

Na sequência do incidente, foram mobilizados meios policiais e adotadas medidas de segurança em coordenação com o gestor do aeroporto e outras entidades responsáveis pela segurança da aviação civil.

A fronteira de partidas Não Schengen foi temporariamente encerrada durante a ocorrência, sendo reaberta depois de as autoridades considerarem repostas as condições necessárias de segurança.

A PSP, através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), classificou a ocorrência como um incidente de segurança da aviação civil.