Por dia há 29 condutores detectados sem seguro nas estradas nacionais

Em quatro meses a PSP detectou 3521 condutores a circular nas estradas nacionais sem seguro de responsabilidade civil. Ou seja, em média, diariamente foram 29 os motoristas a quem foram aplicadas coimas que podem ir dos 500 aos 2500 euros (automóveis ligeiros, veículos pesados, motociclos) e 250 € e 1250 € (ciclomotores), apreensão do veículo e responsabilidade direta por eventuais danos provocados.De acordo com a informação disponibilizada pela PSP esta quarta-feira (27 de maio), no mesmo período de 2025, a PSP havia registado 3 427 infrações, o que representa um aumento de 2,7% no número de condutores detetados a circular sem seguro válido.Segundo a Polícia de Segurança Público, de janeiro a abril foram efetuadas 7027 operações de prevenção e fiscalização rodoviária, tendo sido fiscalizados 239 872 condutores. Neste conjunto foram detetados um total de 4262 crimes rodoviários e 75 947 contraordenações rodoviárias, entre as quais as infrações por ausência de seguro de responsabilidade civil obrigatório.Em comunicado, esta força de segurança lembra que "o seguro de responsabilidade civil é legalmente obrigatório para todos os veículos (automóveis ligeiros, veículos pesados, motociclos e ciclomotores); que circular sem seguro válido constitui contraordenação grave, punível com coima entre 500 € e 2500 € (automóveis ligeiros, veículos pesados, motociclos) e 250 € e 1250 € (ciclomotores), esta infração leva à apreensão do veículo e responsabilidade direta por eventuais danos causados; e a perda de dois pontos na carta de condução e a inibição de conduzir entre um mês e um ano". .PSP detetou mais de três mil condutores com excesso de álcool entre janeiro e abril