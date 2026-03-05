Entrada da Ponte 25 de Abril, em Lisboa
Entrada da Ponte 25 de Abril, em LisboaGonçalo Villaverde/Arquivo Global Imagens
Ponte 25 de Abril vai estar fechada ao trânsito no domingo de manhã devido à Meia Maratona

A Câmara de Almada revelou que o serviço de comboios não irá sofrer alterações.
A Ponte 25 de Abril, que liga Almada a Lisboa, vai estar fechada ao trânsito durante a manhã deste domingo, 8 de março, devido à realização da 35.ª Meia Maratona lisboeta, que terá a participação de cerca de 33 mil atletas.

A Câmara Municipal de Almada anunciou que a circulação automóvel irá ser interrompida às 8h00, prevendo que a reabertura será feita por volta das 12h00. A autarquia esclareceu ainda que o serviço de comboios não irá sofrer qualquer perturbação aos horários normais de domingo.

Entrada da Ponte 25 de Abril, em Lisboa
Da barriguinha ao recorde: a história da Meia Maratona de Lisboa que conquistou o Mundo
