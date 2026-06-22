Polícia Marítima persegue e interceta lancha de alta velocidade no Algarve. Quatro pessoas detidas

A Polícia Marítima "perseguiu e intercetou" na madrugada desta segunda-feira, 22 de junho, uma lancha de alta velocidade, no âmbito de uma operação conjunta de patrulhamento marítimo na área de Vila Real de Santo António e de Tavira, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN). No seu interior estavam cerca de 4000 litros de combustível. Foram "detidas quatro pessoas, de nacionalidade portuguesa, espanhola, brasileira e venezuelana", refere a Polícia Marítima.Durante a perseguição, as autoridades conseguiram intercetar a embarcação de alta velocidade, tendo sido detetado no interior da mesma "cerca de 4000 litros de combustível e material normalmente associado ao apoio logístico de embarcações de tráfico de estupefacientes e outros tipos de criminalidade organizada transnacional", explica a AMN em comunicado.É explicado na nota que a lancha e o combustível foram apreendidos e que foram "desenvolvidas as diligências de investigação criminal e recolha de prova". Estão a ser "desenvolvidos os respetivos trâmites legais junto das autoridades judiciárias competentes", indica a AMN..Governo proíbe lanchas rápidas entre as 21h00 e as 7h00 para combater tráfico de droga.Suspeitas de tráfico de droga. Sete detidos e duas lanchas de alta velocidade apreendidas após perseguição no Algarve