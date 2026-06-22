Lancha tinha no interior cerca de 4000 litros de combustível.
Lancha tinha no interior cerca de 4000 litros de combustível. Foto: Autoridade Marítima Nacional
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Polícia Marítima persegue e interceta lancha de alta velocidade no Algarve. Quatro pessoas detidas

Operação levou à detenção de quatro pessoas de nacionalidade portuguesa, espanhola, brasileira e venezuelana, refere a Polícia Marítima.
Susete Henriques
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A Polícia Marítima "perseguiu e intercetou" na madrugada desta segunda-feira, 22 de junho, uma lancha de alta velocidade, no âmbito de uma operação conjunta de patrulhamento marítimo na área de Vila Real de Santo António e de Tavira, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

No seu interior estavam cerca de 4000 litros de combustível. Foram "detidas quatro pessoas, de nacionalidade portuguesa, espanhola, brasileira e venezuelana", refere a Polícia Marítima.

Durante a perseguição, as autoridades conseguiram intercetar a embarcação de alta velocidade, tendo sido detetado no interior da mesma "cerca de 4000 litros de combustível e material normalmente associado ao apoio logístico de embarcações de tráfico de estupefacientes e outros tipos de criminalidade organizada transnacional", explica a AMN em comunicado.

É explicado na nota que a lancha e o combustível foram apreendidos e que foram "desenvolvidas as diligências de investigação criminal e recolha de prova". Estão a ser "desenvolvidos os respetivos trâmites legais junto das autoridades judiciárias competentes", indica a AMN.

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