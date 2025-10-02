Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Roberto Afonso é o coordenador científico do evento.
José Roberto Afonso é o coordenador científico do evento.Foto: Líbia Florentino / DR
Sociedade

Polícia e fisco têm de cooperar mais no combate ao crime organizado

Futuro da Tributação é tema de evento que decorre esta semana em Lisboa, com 80 especialistas de várias áreas e de diversos países. Entre os temas consta o combate ao crime organizado e tributação e soberania, com a presença do diretor-geral da Polícia Federal do Brasil.
