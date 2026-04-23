PJ resgata 278 obras de arte, entre as quais pinturas assinadas por Picasso e Miró

A Polícia Judiciária recuperou 278 obras de arte, alegadamente pertencentes a um cidadão norte americano, falecido em 2024, e que se encontravam na posse de um seu antigo funcionário.Entre as apreensões, foram identificados trabalhos artísticos alegadamente executados por 27 autores diferentes, nomeadamente, Pablo Picasso, Joan Miró, David Hockney, Albrecht Dürer, Pierre Bonnard e Juan Downey.Em causa estão pinturas, litografias, serigrafias, esculturas e objetos de origem arqueológica, entre outros bens culturais, sendo que algumas aparentam ser produções artísticas e arquitetónicas realizadas no período “antes de Cristo” (a.c.), abrangendo a Pré-História e a Antiguidade.Do espólio, contam-se esculturas datadas entre o séc. I (a.c.) e o séc. XVIII, bem como artefactos arqueológicos dos períodos Neolítico, Greco Romano e de diversas origens, tais como a Pérsia, o Médio Oriente, a América Central e Sul, África, China e Síria.A recuperação destas obras foi conseguida na sequência de um conjunto de buscas, domiciliárias e não domiciliárias, em Penalva do Castelo, em estreita colaboração com peritos do Museu Nacional Machado de Castro.As investigações prosseguem, sendo o inquérito titulado pelo DIAP de Viseu.