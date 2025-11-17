Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A PJ deteve Ygor Zago e a mulher, Fernanda, de forma discreta na casa onde moravam, em Cascais, num condomínio privado.
Sociedade

PJ já deteve este ano 24 condenados e procurados pela Justiça brasileira

Ygor Zago, o “Hulk”, alegado cabecilha do Primeiro Comando da Capital detido esta semana em Cascais, foi só mais um “entre as centenas” de criminosos condenados no Brasil foragidos em Portugal. Ana Miguel Pedro destaca a “vulnerabilidade” do país.
