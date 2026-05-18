PJ identificou 33 ligações no TikTok e Pinterest associadas à Guarda Revolucionária

A Polícia Judiciária (PJ) identificou em Portugal 33 ligações no TikTok e no Pinterest associadas à Guarda Revolucionária do Irão, classificada há três meses pela União Europeia como organização terrorista, anunciou esta segunda-feira, 18 de maio, a força policial.O reporte das ligações foi realizado no âmbito de uma ação coordenada pela Europol, que, entre 13 de fevereiro e 28 de abril, permitiu identificar no espaço europeu 14.200 publicações em vários idiomas ligadas ao exército ideológico da República Islâmica do Irão.A operação, com a participação de 22 países, permitiu ainda restringir a principal conta na rede social X da Guarda Revolucionária do Irão, "com mais de 150 mil seguidores no espaço europeu"."O material variava desde discursos que misturavam narrativas de martírio religioso com mensagens políticas [...] e até vídeos gerados por Inteligência Artificial de glorificação da organização e de apelos à vingança do seu líder religioso", precisou a PJ, clarificando que a propaganda foi identificada em várias línguas, incluindo persa, inglês, francês, espanhol, árabe e bahasa indonésia.A operação, segundo indicou a PJ, "visou identificar e remover conteúdo de propaganda, recrutamento e angariação de fundos, produzido e difundido por aquela organização terrorista nas redes sociais, serviços de streaming, sites de alojamento de blogs e sites independentes". .UE designa Guarda Revolucionária como organização terrorista