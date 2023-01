Hospital de Braga alvo de buscas

A Polícia Judiciária (PJ) esteve esta quarta-feira a realizar buscas no Hospital de Braga, avançou a CNN Portugal.

Em causa estão suspeitas de crimes económicos em violação de regras da contratação pública, de acordo com o canal de notícias.

Em comunicado, o conselho de administração do Hospital de Braga confirmou as "buscas do Ministério Público nas suas instalações".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O Conselho de Administração reitera que se encontra a colaborar totalmente com as autoridades nas diligências realizadas", refere a nota. Confirma ainda que as buscas estão relacionadas com contratos públicos.

A administração "assegura o cumprimento dos trâmites legais" dos concursos públicos visados.

O Conselho de Administração refere ainda que se encontra a "colaborar totalmente com as autoridades nas diligências realizadas".

A PJ anunciou que as buscas se inserem no âmbito de uma investigação relacionada com "eventuais irregularidades" em procedimentos públicos de aquisições efetuadas por aquele hospital.

Em comunicado, a PJ acrescenta que as buscas se estenderam também a uma empresa do Porto.

Em causa está um inquérito por criminalidade económico-financeira tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

"Em investigação está matéria relacionada com contratação pública, nomeadamente com eventuais irregularidades em procedimentos públicos de aquisições efetuadas pela unidade hospitalar", refere o comunicado.

As buscas contaram com a presença de um magistrado judicial e de um magistrado do Ministério Público.

Com Lusa

Notícia atualizada às 13:10